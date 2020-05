IBM Canada et les caisses populaires des provinces des Prairies canadiennes s'associent à des fins de transformation numérique et de modernisation des paiements dans le nuage public d'IBM





Alberta Central, SaskCentral et Credit Union Central of Manitoba créent une coentreprise et

établissent un partenariat avec IBM afin de développer une plateforme de paiements

modernisée. Un contrat d'une durée de huit ans qui est le plus important de sa catégorie au

Canada pour le système des caisses populaires.

CALGARY, le 11 mai 2020 /CNW/ - IBM et une nouvelle coentreprise de paiements de la région des Prairies ont signé un contrat d'une durée de huit années d'un montant de plusieurs millions de dollars ayant pour objet la transformation numérique et la modernisation des services de paiement des caisses populaires au Canada. Cela fait de ce contrat le plus important de sa catégorie dans ce pays pour le système des caisses populaires. La nouvelle association entre les centrales des caisses populaires de l'Alberta, de la Saskatchewan et du Manitoba représente collectivement plus de 75 de ces institutions financières dans les trois provinces qui forment les Prairies canadiennes.

Les gens privilégient de plus en plus les paiements numériques par rapport aux paiements en espèces et les organes directeurs mettent continuellement à jour les réglementations afin de s'adapter à ces exigences. Selon le rapport annuel de Paiements Canada au sujet des méthodes de paiement des Canadiens et des tendances publié en décembre, les paiements électroniques représentent en effet 73 pour cent du volume total des transactions contre 21 pour cent dans le cas des paiements en espèces. Cette nouvelle plateforme de paiements sous forme de services sera développée et gérée par les Services IBM et hébergée dans un environnement infonuagique privé dédié dans le nuage public d'IBM.

Les caisses populaires en Alberta, en Saskatchewan et en Manitoba exploiteront la plateforme afin de stimuler l'innovation et la proposition de nouvelles offres de produits, s'assurant ainsi qu'elles sont compétitives au sein de l'industrie et accordant à leurs membres un accès à l'infrastructure de traitement des paiements modernisée la plus efficace et la plus rentable qui soit. Cette plateforme aidera également les caisses populaires à demeurer prêtes à se conformer aux exigences réglementaires en constante évolution avec des investissements vraiment moindres.

Fournie par les Services IBM par l'intermédiaire du Centre de paiements d'IBM au Canada, cette plateforme de paiements sous forme de services modernisée est déployée dans un nuage privé hébergé dans le nuage public d'IBM. La solution à haute disponibilité est conçue pour répondre à des exigences réglementaires strictes en matière de transmission de renseignements financiers, de sécurité et de confidentialité. Elle offre notamment une fonction cognitive de détection des fraudes en temps réel. La plateforme permettra également l'intégration de partenaires tiers clés oeuvrant dans le domaine des technologies financières afin d'aider les caisses populaires à encourager une innovation rapide pour leurs membres.

«La transformation radicale à laquelle nous assistons avec la modernisation des paiements est une réponse à la demande des Canadiens qui souhaitent des interactions harmonieuses, mais également une amélioration de la protection des renseignements personnels et de la sécurité et une plus grande rapidité», a déclaré Dave McCann, associé délégué, Services d'affaires mondiaux IBM au Canada. Et celui-ci d'ajouter : «En hébergeant leur plateforme de paiements dans le nuage, nous apporterons en bout de ligne aux caisses populaires concernées la flexibilité nécessaire pour rapidement innover et offrir de nouvelles expériences numériques à l'intention des entreprises et des membres, pour tous les types de paiements et d'une manière plus efficace, sûre et résiliente».

«Les caisses populaires ont toujours été novatrices. Elles ont notamment été les premières à offrir les services de cartes de débit, les opérations au moyen de guichets automatiques et les paiements et services bancaires mobiles et nous savons à quel point il est essentiel d'accélérer le rythme avec nos produits de paiement et nos offres en matière d'expériences numériques», a pour sa part déclaré Michael Devlin, chef de la direction, Coentreprise de paiements de la région des Prairies. «Des changements se produisent actuellement dans l'ensemble de l'industrie des paiements, comme l'offre de services bancaires ouverts et l'apparition sur le marché d'entreprises extérieures au secteur financier qui proposent de nouvelles cartes de crédit et des cryptomonnaies. Tous ces changements promettent une nouvelle ère de transparence, mais aussi des défis accrus en matière de protection des renseignements personnels et de sécurité. Le besoin de moderniser les paiements afin de suivre le rythme n'a jamais été aussi grand et nous sommes heureux de travailler avec IBM Canada à la concrétisation de cette initiative».

La plateforme de paiements sous forme de services d'IBM pour les caisses populaires des Prairies devrait commencer à accueillir les caisses participantes d'ici l'automne 2020. Cela commencera avec un modèle de déploiement dans les régions à zone unique (SZR), puis se poursuivra avec une extension afin de soutenir les régions à zones multiples (MZR) à l'avenir.

