Première terminologie multilingue des mégadonnées du monde publiée en Chine par CSPM





La première terminologie multilingue des mégadonnées du monde a été publiée à Beijing en mai 2020 par la China Science Publishing and Media Ltd et distribuée en même temps dans le monde. Il s'agit du premier livre de référence multilingue consacré à la terminologie des mégadonnées dans le monde.

Comme l'indique son titre, la Terminologie des mégadonnées, soulevé pour la première fois par Zhao Mingde, directeur du comité de rédaction, le livre est destiné à définir un système terminologique des mégadonées. Rédigé par le Laboratoire clé de la stratégie en mégadonnées, think tank haut de gamme pour le développement des mégadonnées en Chine, sous la direction du directeur du laboratoire Lian Yuming, le livre est le fruit des efforts et de l'intelligence collectifs de dizaines d'institutions chinoises et étrangères et de centaines d'experts et de chercheurs. Il est également le résultat de l'innovation dans le domaine des mégadonnées initiée par la « Vallée de données » à Guiyang tant sur le plan théorique que dans les pratiques, et un fruit important de la Zone pilote nationale de mégadonnées (Guizhou).

Partant d'un point de vue futuriste dans le contexte global actuel, le livre offre une image complète du système terminologique des mégadonnées en proposant 9 catégories, à savoir les bases, la stratégie, la technologie, l'économie, la finance, la gouvernance, les normes, la sécurité et la législation des mégadonnées. En outre, le livre en 11 langues utilisées dans plus de 200 pays, dont le chinois, l'arabe, l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le japonais, le coréen, le portugais, le russe et l'espagnol, se veut à la fois un guide académique multilingue et un système normalisé des mégadonnées qui se conforme aux règles communes internationales, dans l'espoir de favoriser la voix et l'autorité de la Chine dans le domaine de mégadonnées, d'accélérer la diffusion et la généralisation des connaissances de mégadonnées et de contribuer à la construction de « la Ceinture et la Route » et de la communauté de destin pour l'humanité.

Les recherches et la rédaction du livre constituent une pratique innovante des recherches théoriques des mégadonnées qui se caractérise par son interdisciplinarité, son professionnalisme et son ouverture, et, après les recherches sur les données en bloc, la législation des données et la chaîne de blocs de souveraineté, une nouvelle production théorique prospective et originale du Laboratoire clé de la stratégie en mégadonnées très appréciée par le Comité national des termes en sciences et technologies de Chine (CNCTST) et l'UNESCO. Selon le CNCTST, « la Terminologie des mégadonnées est emblématique dans l'établissement d'une base solide pour la recherche terminologique sur les mégadonnées dirigée par la Chine ». Pour l'UNESCO, « la publication du livre dans les langues utilisées par l'ONU permet de voir l'internationalisation et la capacité d'innovation de la Vallée de données à Guiyang », et « plus qu'un livre de référence, c'est l'une des pierres angulaires de la transformation de l'ère des mégadonnées vers celle de la grande connaissance ».

