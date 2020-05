Indigo entre dans l'arène avec une offre qui ravira les amateurs de boxe québécoise





MONTRÉAL, le 10 mai 2020 /CNW Telbec/ - Toujours soucieux d'offrir le meilleur du divertissement à sa clientèle, tout particulièrement en cette période de confinement, Indigo lance la programmation spéciale « Les rois du ring » destinée aux amateurs de boxe québécoise. La série de dix combats légendaires, soigneusement sélectionnés en collaboration avec les promoteurs Yvon Michel et Bernard Barré, prend l'affiche dès maintenant sur les chaînes Indigo, et ce jusqu'au 31 mai.

« En attendant le retour à la vie normale, les amateurs pourront revivre les duels historiques qui ont opposé les meilleurs cogneurs québécois, dont Adonis Stevenson, Jean Pascal et Artur Beterbiev, à des dizaines d'autres grands noms du sport », a déclaré Caroline Paquet, vice-présidente Commercialisation et Contenu chez Vidéotron.

« C'est l'occasion rêvée pour les fans de boxe québécoise - et je sais qu'ils sont nombreux - de replonger dans les combats qui ont marqué l'histoire du sport au Québec. Pensons par exemple au combat de Jean Pascal contre Bernard Hopkins qui s'était tenu devant une foule monstre au Colisée Pepsi de Québec en 2010. Lors de ce gala, pas moins de cinq boxeurs devaient éventuellement devenir champions du monde, dont l'actuel monarque des lourds WBC Tyson Fury », souligne Yvon Michel, président de Groupe Yvon Michel (GYM).

Les galas de la série « Les rois du ring » sont disponibles dès maintenant sur les chaînes 750 et 301 de Vidéotron, pour seulement 1,99 $ chacun. Voici la liste complète des combats qui figurent dans l'offre :

4 août 2018 - Eleider Alvarez VS Sergei Kovalev

Autre combat : Dmitry Bivol VS Isaac Chilemba

8 avril 2011 - David Lemieux VS Marco Antonio Rubio

Autres combats : Eleider Alvarez VS Ernesto Zamora / Adonis Stevenson VS Dereck Edwards

27 septembre 2014 - Artur Beterbiev VS Tavoris Cloud

Autres combat : Kevin Bizier VS Laszlo Fazekas / Stéphane Ouellet VS Cedric Spera

12 octobre 2012 - Adonis Stevenson VS Donavan George

Autre combat :Eleider Alvarez VS Daniel Regi

20 avril 2012 - Adonis Stevenson VS Noe Gonzalez

Autres combats : Oscar Rivas VS Stéphane Tessier / Eleider Alvarez VS Rayco Saunders

22 mars 2013 - Adonis Stevenson VS Darnell Boone

Autres combats : Sébastien Bouchard VS Adam Grabiec / Eleider Alvarez VS Nicholson Poulard

28 septembre 2013 - Adonis Stevenson VS Tavoris Cloud

Autres combats : Artur Beterbiev VS Rayco Saunders / Eleider Alvarez VS Edison Miranda

18 décembre 2010 - Jean Pascal VS Bernard Hopkins 1

Autre combat : Kevin Bizier VS Ronnie Warrior Jr

21 mai 2011 - Jean Pascal VS Bernard Hopkins 2

Autres combats : - Oscar Rivas VS Zsolt Zatureczky / Mikael Zewski VS Ruben Galvan

14 décembre 2012 - Jean Pascal VS Aleksy Kuziemski

Autre combat : Eleider Alvarez VS Danny McIntosh

