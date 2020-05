Coup d'envoi de la conférence en ligne sur le capital-risque mondial de Qingdao 2020





QINGDAO, Chine, 10 mai 2020 /PRNewswire/ -- Sponsorisée par le gouvernement populaire de Qingdao, la conférence en ligne sur le capital-risque mondial de Qingdao sur le thème « une nouvelle plateforme pour la coopération internationale, une nouvelle opportunité d'innovation technologique » a débuté le 8 mai au Centre de convention international de Qingdao. De nombreux experts et universitaires chinois et étrangers de la communauté des investisseurs, du cercle industriel, du milieu universitaire et des entrepreneurs du monde entier se sont joints au « dialogue dans le cloud » par le biais d'un mode « en face-à-face » et « d'écran à écran » pour chercher la coopération et partager leurs idées sur le développement futur.

Wang Qingxian, membre du comité permanent du comité du PCC de Shandong et secrétaire du comité du PCC de Qingdao, a prononcé un discours liminaire lors de l'événement. Liu Qiang, vice-gouverneur de la province de Shandong, Hong Lei, secrétaire du comité du PCC et président de l'Association de gestion d'actifs de la Chine, Que Bo, directeur général adjoint de la bourse de Shanghai, et Li Hui, directeur général adjoint de la bourse de Shenzhen, ont prononcé des discours lors de l'événement. Meng Fanli, maire de Qingdao, a présidé la cérémonie d'ouverture.

Wang Qingxian a déclaré que Qingdao avait connu un développement rapide en matière d'investissement en capital-risque depuis qu'elle a accueilli la conférence sur le capital-risque mondial 2019 (Qingdao) l'année dernière. Selon lui, Qingdao s'est classée au premier rang en termes de taux d'augmentation du nombre de gestionnaires de fonds de capital-investissement en 2019, et accélère sa cadence pour devenir un centre mondial de capital-risque. Il a déclaré que la récente épidémie de coronavirus (COVID-19) accélère le développement de l'Internet industriel et que Qingdao a intégré un système industriel et un large éventail de scénarios d'applications. Il a révélé que la ville avait pour objectif de devenir une « capitale de l'Internet industriel » du monde entier en s'appuyant sur la communauté de l'industrie de l'IA et sur la plateforme Internet industrielle COSMOPlat qui sont en cours de développement dans la ville. Il est convaincu que cela aidera à attirer davantage de nouveaux éléments industriels dans la ville et à promouvoir l'intégration de divers éléments industriels afin de fournir davantage d'opportunités pour les projets d'investissement en capital-risque.

L'inauguration de l'Alliance de capital-risque pour le développement de l'Internet industriel s'est tenue parallèlement. Le CEO de Wang et Haier Group, Zhang Ruimin, a dévoilé conjointement la plaque de l'Alliance et délivré des certificats aux 10 premiers membres de l'Alliance.

Le livre blanc annuel sur l'industrie mondiale du capital-risque (2020) a été publié. Une cérémonie de signature a été organisée pour un certain nombre de projets clés d'investissement en capital-risque.

D'une durée de deux jours, la conférence en ligne sur le capital-risque mondial de Qingdao 2020 se compose d'un forum principal, de quatre sous-forums, d'environ 20 tables rondes et d'une série de tournées de présentation et de lancements de projets. Plus de 20 plateformes de streaming la diffuseront en direct.

