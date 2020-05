Mises à pied chez Prévost Car - Unifor a tout fait pour maintenir les travailleuses et travailleurs en emploi





SAINTE-CLAIRE, QC, le 9 mai 2020 /CNW Telbec/ - Des avis de mises à pied ont été faits chez Prévost Car qui devraient affectés 300 des 850 salariés de l'usine et membres d'Unifor à compter de 15 mai 2020.

« C'est au milieu de la semaine dernière que l'employeur a décidé d'abaisser son rythme de production journalier de 2,5 véhicules à 1 véhicule. Le carnet de commandes s'étant effondré de 65 % en raison des effets de la COVID-19 sur les secteurs du tourisme et de la culture, l'employeur se dit forcer de procéder à ces mises à pied. On s'en doute, plus personne ne voyage en autocar ou ne le fera à court et moyen terme », explique le représentant national au dossier François Gignac.

Depuis mars dernier, tous les salariés recevaient la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC). « Mais comme la situation risque de perdurer dans le temps, l'entreprise a décidé de procéder à des mises à pied afin de préserver ses liquidités étant donné les frais inhérents à la SSUC, au régime de retraite, aux assurances collectives, aux vacances, etc. », commente le représentant national.

Toutes les démarches ont été faites afin d'essayer de préserver la SSUC, mais l'employeur s'y refuse. La directive vient de la haute direction en Suède.

Les salariés des bureaux sont beaucoup moins impactés que ceux de la production. Selon les informations dont dispose le syndicat, environ 25 personnes seront affectées par la présente mise à pied sur un total de 250 travailleuses et travailleurs.

« Nous sommes évidemment inquiets, car personne ne sait quand la situation va se résorber. On s'affaire à offrir de l'aide et du soutien autant que possible dans les circonstances », a indiqué M. Gignac.

Groupe Volvo, division Prévost est le plus grand fabricant d'autocars et de maisons motorisées de luxe au Canada. L'entreprise est située à Sainte-Claire. Les sections locales 1044 et 9114 d'Unifor représentent les 1 100 travailleuses et travailleurs de la production et des bureaux.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

Unifor-Québec www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 9 mai 2020 à 12:01 et diffusé par :