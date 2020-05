Risen Energy expédie un premier lot de modules de 500 W





NINGBO, Chine, 9 mai 2020 /PRNewswire/ -- Pour le siège social de Risen Energy à Ninghai, dans la province du Zhejiang, le 30 avril a été une date importante et bien remplie. Après une préparation et un emballage rigoureux, le premier lot de modules de 500 W de l'entreprise a été expédié, avant le début des fêtes du 1er mai en Chine.

Risen Energy a surmonté les effets négatifs de l'épidémie de COVID-19 qui ont entravé la production dans la plupart des sites du pays depuis le début de l'année. Avec le soutien ferme du gouvernement local, l'entreprise est parvenue à un retour complet au travail et à une reprise de la production. Afin de garantir que les niveaux de production reviennent à ce qu'ils étaient avant l'épidémie et, dans le même temps, prévenir et contrôler une éventuelle résurgence du COVID-19, Risen Energy se devait de prendre des mesures strictes. De plus, dans le but de surmonter des problèmes de production et de logistique, Risen Energy a procédé à une analyse scientifique afin de parvenir à une entente et une méthodologie raisonnables pour gérer la main-d'oeuvre en fonction des défis uniques de l'entreprise, en garantissant l'expédition sans heurts de chaque lot de commandes en cours.

Ce lot de modules de 500 W a été expédié à Tokai Engineering, basé en Malaisie, qui avait commandé à Risen Energy, au mois de mars dernier, un lot de 20 MW en modules de 500 W. Jouant un rôle de pionnier dans le lancement des premiers modules au monde de 500 W à haut rendement, Risen Energy a fourni à Tokai des modules à plaquettes de silicium monocristallin G12, dont l'efficacité peut atteindre 20,8 %. Grâce aux modules, les coûts totaux moyens actualisés de l'électricité (LCOE) peuvent être réduits de 6 % et les coûts d'équilibre du système (BOS) de 9,6 %, tout en augmentant la production sur une seule ligne de 30 %.

Avec l'utilisation de plus grandes plaquettes de silicium, le secteur des modules photovoltaïques entre progressivement dans l'ère du 5.0 et Risen Energy joue un rôle de premier plan dans l'adoption de la transformation en cours dans l'ensemble du secteur. Le lancement des modules emblématiques à haut rendement de 500 W montre combien l'équipe de recherche et développement de Risen Energy se consacre à la perfection des produits et aspire à l'excellence. L'entreprise a prévu une gamme de modules d'une capacité de trois gigawatts et est en bonne voie pour atteindre une production de masse au deuxième trimestre. Les expéditions à grande échelle démarreront au troisième trimestre.

Des produits de grande qualité, soutenus par un excellent service, constituent les pierres angulaires de Risen Energy. L'entreprise s'efforce constamment d'accroître la satisfaction de sa clientèle. L'expédition de la commande de modules de 500 W dans les délais prévus, malgré les difficultés engendrées par le confinement, a été très appréciée par Tokai Engineering.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1165641/Risen_Energy_500W_modules.jpg

