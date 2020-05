Plus de 500 employés de Vidéotron mobilisés pour l'événement télévisuel « Une chance qu'on s'a »





MONTRÉAL, le 9 mai 2020 /CNW Telbec/ - Les employés de Vidéotron mettront la main à la pâte pour collecter des dons lors du grand événement télévisuel Une chance qu'on s'a, qui sera diffusé ce dimanche sur les ondes de TVA et de Télé-Québec, en partenariat avec le gouvernement du Québec. C'est plus de 500 membres de la grande famille de Vidéotron qui se sont mobilisés afin de répondre aux appels des Québécois. Les fonds amassés au courant de la soirée seront versés aux organismes Les Petits Frères et SOS violence conjugale.

« Cet événement télévisuel se veut l'occasion tout indiquée pour célébrer le courage, la générosité et la solidarité des Québécois pendant la période particulière que nous traversons collectivement. C'est une très grande fierté pour moi de voir les équipes de Vidéotron mobilisées pour ces deux causes. » a déclaré Jean-François Pruneau, président et chef de la direction de Vidéotron.

« Je crois parler au nom de tous mes collègues chez Vidéotron en disant que nous sommes excités à l'idée de participer à ce grand rendez-vous télé réunissant plus de 80 artistes. C'est le temps de se serrer les coudes et c'est que nous souhaitons faire en nous mobilisant pour prendre les appels des Québécois pour venir en aide à deux organismes, dont les besoins sont criants » a déclaré Julie Masse, employée de Vidéotron.

Les Québécoises et les Québécois peuvent dès maintenant faire un don en visitant le site Web unechancequonsa.quebec ou par téléphone durant la diffusion de l'émission, ce dimanche de 19 h 30 à 21 h, au 1 866 951-2433.

À propos de Vidéotron

Vidéotron (www.videotron.com), filiale à part entière de Québecor Média inc., est une société intégrée de communications oeuvrant dans les domaines de la télédistribution, du divertissement, des services d'accès Internet, de la téléphonie et de la téléphonie mobile. Vidéotron est un chef de file en nouvelles technologies, grâce notamment à Helix, sa plateforme de divertissement et de gestion du domicile. Au 31 décembre 2019, Vidéotron comptait 1 531 800 clients à son service de télédistribution. Quant à Club illico, son service de vidéo sur demande par abonnement, le nombre de ses abonnés s'élevait à 459 300. Vidéotron est également le numéro un d'Internet haute vitesse au Québec avec 1 727 300 clients abonnés à ses services par modem câble au 31 décembre 2019. À cette date, Vidéotron avait activé 1 330 500 lignes de son service de téléphonie mobile et assurait le service de téléphonie par câble à 1 027 300 foyers et organisations du Québec. Vidéotron s'est également taillé une place de choix au prestigieux palmarès des meilleurs employeurs à Montréal.

SOURCE Vidéotron

Communiqué envoyé le 9 mai 2020 à 09:00 et diffusé par :