Western Union rend hommage aux premiers intervenants et travailleurs essentiels en France

Western Union (NYSE : WU), l'un des leaders des transferts d'argent et paiements transfrontaliers et interdevises, a annoncé aujourd'hui une réductioni de 50% des frais pour les intervenants de première ligne et les travailleurs essentiels envoyant de l'argent dans le monde entier via l'un des canaux numériques de l'entreprise pendant les deux prochaines semaines. La promotion est un petit hommage de l'entreprise à ces clients pour leur engagement sans fin envers leurs communautés locales et leur dévouement à maintenir l'infrastructure et les ressources nécessaires pour le maintien des économies locales à flot.

Selon Western Union, plus de 65% des citoyens du monde travaillant et vivant à travers le monde occupent des postes de premiers intervenants ou dans les industries de services essentiels. Ces citoyens du monde ont un indice élevé dans de tels rôles dans les principaux pays: 63% aux États-Unis; 67 % au Royaume-Uni; 68% en France; 70 % en Allemagne; 62 % en Australie; 58% aux EAU et 71% en Arabie saoudite.

« Lorsque le monde s'est arrêté, nos premiers intervenants et nos travailleurs essentiels ont continué à travailler », a déclaré Hikmet Ersek, Président et PDG de Western Union. « Ils ont continué à répondre présent, jour après jour, pour permettre à nos communautés et à nos économies de survivre. »

« De nombreux travailleurs de première ligne ou travailleurs essentiels sont des citoyens du monde qui envoient régulièrement de l'argent à leurs proches dans leurs pays d'origine. Chez Western Union, notre inspiration vient de nos clients qui nous font confiance avec leur argent durement gagné. Nous voulons reconnaître leur dévouement à maintenir les envois de fonds vers les communautés et les économies du monde qui en dépendent le plus et à les soutenir alors qu'ils continuent à assurer la santé et la sécurité des communautés qui les entourent. »

La réduction des frais, valable avec le code de transfert THANKS2020, s'applique à toute transaction initiée dans la majorité des pays à capacité numérique de Western Union sur westernunion.com ou via l'application Western Union, et reçue à travers le réseau mondial de Western Union: via un compte bancaire ou un portefeuille numérique dans plus de 100 pays, ainsi que les points de vente au détail dans plus de 200 pays et territoires. La réduction des frais sera en vigueur jusqu'au 20 mai 2020 et est disponible pour les premiers intervenants représentant le corps médical, la police et les pompiers ainsi que les travailleurs essentiels les secteurs de l'alimentation, des transports, des services publics et d'autres industries essentielles, y compris la fabrication et la construction.

Selon la Banque mondiale, la France était l'un des dix premiers pays émetteurs de fonds au monde en 2018. Les principaux pays destinataires étaient la Belgique, l'Espagne, le Maroc, l'Algérie et le Portugal. La France est également l'un des principaux pays receveurs de fonds. « Nous sommes reconnaissants à cette communauté de citoyens du monde d'avoir contribué ici en France tout en soutenant leurs familles dans leurs pays d'origine. », a déclaré Gabriel Sorbo, Head of Network, Europe de l'Ouest, Western Union.

Le mois dernier, Western Union a annoncé l'élargissement de ses services de transfert d'argent numériques, son segment d'activité connaissant la croissance la plus rapide en 2019, à plus de 75 pays. Au vu du caractère indispensable des transferts d'argent pendant la crise du COVID-19, cette couverture de bout en bout permet à des millions de personnes de profiter de ces services numériques à la fois fiables et pratique. La société a également annoncé le mois dernier «Digital Location», un service de conciergerie par téléphone destiné à aider les clients à effectuer des transactions numériques depuis de leur domicile ainsi que la livraison à domicile de fonds de transfert sur certains marchés.

Western Union et la Western Union Foundation, ainsi que leurs partenaires, ont promis plus d'un million de dollars US dans la lutte contre COVID-19. La fondation donne la priorité aux initiatives qui comprennent le renforcement des systèmes de soins de santé dans le monde, au service des populations vulnérables, y compris les réfugiés et les migrants. De plus, la Fondation continuera à soutenir les organisations à but non lucratif locales et internationales fournissant un accès aux services essentiels, notamment le soulagement de la faim, la formation médicale, l'éducation, les fournitures et l'équipement pour les travailleurs de santé de première ligne.

En outre, la plate-forme WU® NGO GlobalPay de Western Union Business Solutions a permis aux ONG de se concentrer sur le travail essentiel à accomplir en livrant des opérations internationales essentielles pour soutenir les communautés dans le besoin. Depuis 2012, plus de 2 000 ONG ont envoyé près de 8 milliards de dollars dans le monde en 132 devises dans plus de 200 pays, via la plateforme.

Toutes les actions et initiatives de Western Union concernant COVID-19 sont accessibles via notre centre de ressources.

À propos de Western Union

The Western Union Company (NYSE : WU) est un leader mondial dans le domaine des transferts monétaires et des paiements multidevises transfrontaliers. En reliant monde numérique et monde physique, notre plateforme omnicanale permet aux consommateurs et aux entreprises d'envoyer de l'argent, d'en recevoir, et d'effectuer des paiements de manière fiable, simple et rapide. Au 31 mars 2020, notre réseau comprenait plus de 550 000 points de vente au détail offrant nos services de marque dans plus de 200 pays et territoires, avec la capacité d'envoyer de l'argent vers des milliards de comptes. De plus, westernunion.com, notre canal ayant affiché la croissance la plus rapide en 2019, est accessible dans plus de 75 pays et territoires pour effectuer des virements dans le monde entier. Grâce à sa portée mondiale, Western Union fait circuler l'argent pour le meilleur, renforçant les liens entre les familles, les amis et les entreprises pour favoriser l'inclusion financière et soutenir la croissance économique. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.westernunion.com.

i Western Union génère également des revenus à partir du change de devises.

