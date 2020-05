Première de la série Amazon Original Regular Heroes le 8 mai illustrant le courage de ceux qui, en première ligne, font face à la pandémie du COVID-19





Regular Heroes est une docu-série de huit épisodes mettant en lumière les contributions et les sacrifices personnels de certaines des personnes les plus généreuses d'aujourd'hui, qui vont au-delà de leur engagement pour aider leurs collectivités pendant la crise du COVID-19. La série sera diffusée sur Amazon Prime Video aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Australie à partir du vendredi 8 mai. En plus de braquer les projecteurs sur le travail infatigable des héros et de voir de quelles façons leurs efforts sont multipliés dans des villes comme New York, Los Angeles, La Nouvelle-Orléans, Chicago et Seattle (entre autres), la série offrira soutien et assistance pour permettre la donation de biens, de services et plus, afin que ces héros puissent continuer à être une source d'inspiration pour les autres et aider leurs collectivités. Un nouvel épisode de Regular Heroes sera disponible tous les vendredis. La série sera lancée sur tous les autres territoires d'Amazon Prime Video le 12 mai 2020.

Dans le premier épisode deRegular Heroes, la chanteuse native de New-York, productrice et auteure récompensée à 15 reprises aux Grammy Award, Alicia Keys aidera à mettre en lumière Trevor Henry, Burnell Cotlon et Athena Hayley, et les sacrifices personnels que font chacun d'entre eux pour le bien de leur famille et de leurs collectivités. Par ailleurs, l'émouvante nouvelle chanson d'Alicia Keys, « Good Job », sera présentée dans la série. Le contenu des épisodes suivants avec d'autres personnalités et héros seront annoncés à une date ultérieure.

« Ce show est incroyable !!! Tellement pur et authentique ! Je suis heureuse de savoir que cette série va permettre de non seulement soutenir, mais aussi faire connaître des personnes aussi incroyables que Trevor, Burnell et Hayley. Ce sont eux que nous applaudissons tous les soirs à 19 h à New York. Ce sont eux les vrais Héros. Et je suis si fière de les célébrer !! », a déclaré Alicia Keys.

« Nous sommes très fiers de célébrer les individus qui font le maximum pour transformer la vie des personnes de leurs collectivités. Le show tire son inspiration d'individus qui donnent tant aux autres chaque jour de l'année, mais plus encore en cette période difficile. Ce sont de véritables modèles et nous avons hâte de partager leurs histoires avec les clients de Prime Video, partout », a déclaré Jennifer Salke, directrice d'Amazon Studios.

Premier épisode (8 mai 2020) : « A New Type Of Hero » avec la participation exceptionnelle d'Alicia Keys. Avec :

TREVOR HENRY (VILLE DE NEW YORK)

Né dans le Bronx où il a grandi, Trevor Henry est un mari et père de quatre enfants qui travaille comme spécialiste principal de l'inventaire au HSS (Hospital for Special Surgery). Il passe ses journées de 10 heures à soutenir les médecins et les infirmiers tandis qu'ils s'occupent des patients les plus affectés par le COVID-19 dans l'unité. Lorsque Trevor n'est pas à l'hôpital, il aide ses enfants dans leurs devoirs et il échange des temps libres avec sa femme, qui est également une travailleuse esentielle dans un autre hôpital de New York.

BURNELL COTLON (NOUVELLE-ORLÉANS)

Depuis dix ans, Burnell Cotlon est un incontournable du quartier Lower 9th Ward de la Nouvelle-Orléans. Après la destruction par l'ouragan Katrina de toutes les entreprises viables de la ville, Burnell a investi ses économies pour établir une épicerie, qu'il a baptisée la « Burnell's 9th Ward Grocery ». Gérant la seule épicerie dans un rayon de 5 miles, Burnell continue de servir ses clients affectés par des licenciements massifs, notamment en offrant des vivres à ceux qui sont dans le besoin. La mission de sa vie : arriver à ce que le Lower 9th Ward se relève et atteigne le même niveau que le reste de la Nouvelle-Orléans.

ATHENA HAYLEY (LOS ANGELES)

Après avoir surmonté l'épreuve de l'itinérance, Athena Hayley, qui préfère qu'on l'appelle par son nom de famille, s'est lancée dans la mission d'aider d'autres personnes faisant face à une situation similaire. Jamais du genre à abandonner, une fois qu'elle est sortie de la rue, Hayley a loué le salon de son appartement, juste pour qu'elle puisse joindre les deux bouts et mettre de l'argent de côté afin de démarrer sa « Love My Neighbor Foundation ». Au cours des cinq dernières années, Hayley a été une figure familiale pour les résidents du terrible quartier de Skid Row et, par le biais de son organisation, elle aide à nourrir et à vêtir ceux qui en ont besoin.

Regular Heroes mettra en vedette des personnes de tous horizons qui font une différence dans leurs villes et collectivités : travailleurs de la santé et des urgences, employés d'épicerie, agriculteurs, chauffeurs d'autobus, livreurs, travailleurs de l'assainissement, policiers et autres. Si vous ou une personne que vous connaissez a un impact extraordinaire sur sa collectivité, veuillez visiter Regular-Heroes.com pour postuler.

Regular Heroes est produit par Amazon Studios en association avec Philymack, TyTy & Jay Brown Productions, et la compagnie Big Fish Entertainment de la MGM. Les producteurs exécutifs de la série sont Philip McIntyre, John Lloyd Taylor, Laurence « Jay » Brown, Tyran « Ty Ty » Smith, Dan Cesareo, Lucilla D'Agostino et Jordana Starr.

À propos de Prime Video

Prime Video offre aux clients un vaste choix de vidéos numériques, qui peuvent toutes être regardées sur pratiquement n'importe quel appareil.

Avec l'abonnement Prime Video : Regardez des myriades de films et d'émissions de télévision populaires, des productions Amazon Originals primées, ainsi que d'autres exclusivités, du sport et plus encore. Vous trouverez des shows lauréats des Emmy Awards comme Fleabag , Mme Maisel, femme fabuleuse, Jack Ryan, Late Night de Mindy Kaling, Guava Island de Donald Glover, les films nominés aux Oscars The Big Sick, Troop Zero, The Boys, Homecoming , ainsi que Thursday Night Football et d'autres contenus sous licence et auto-publiés. Prime Video est disponible dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde (les offres et les titres varient en fonction du lieu de résidence).

Regardez des myriades de films et d'émissions de télévision populaires, des productions Amazon Originals primées, ainsi que d'autres exclusivités, du sport et plus encore. Vous trouverez des shows lauréats des Emmy Awards comme , de Mindy Kaling, de Donald Glover, les films nominés aux Oscars , ainsi que et d'autres contenus sous licence et auto-publiés. Prime Video est disponible dans plus de 240 pays et territoires à travers le monde (les offres et les titres varient en fonction du lieu de résidence). Chaînes Prime Video : Les abonnés à Prime peuvent accéder à des chaînes comme HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass et MLB.tv, le tout sans avoir à télécharger d'applications supplémentaires ni à installer de câbles. Vous ne payez que pour celles qui vous intéressent, et pouvez annuler à tout moment. Découvrez la liste complète des chaînes disponibles à l'adresse amazon.com/channels.

: Les abonnés à Prime peuvent accéder à des chaînes comme HBO, Cinemax, STARZ, SHOWTIME, CBS All Access, NBA League Pass et MLB.tv, le tout sans avoir à télécharger d'applications supplémentaires ni à installer de câbles. Vous ne payez que pour celles qui vous intéressent, et pouvez annuler à tout moment. Découvrez la liste complète des chaînes disponibles à l'adresse amazon.com/channels. Location ou achat : Profitez de films récents à louer ou à acheter, ainsi que de saisons entières d'émissions de télévision actuelles disponibles à l'achat, avec des offres spéciales réservées uniquement aux membres de Prime.

: Profitez de films récents à louer ou à acheter, ainsi que de saisons entières d'émissions de télévision actuelles disponibles à l'achat, avec des offres spéciales réservées uniquement aux membres de Prime. Accès instantané : Regardez chez vous ou lors de vos déplacements en choisissant parmi des centaines d'appareils compatibles. Regardez en streaming à partir du Web, utilisez l'application Prime Video sur votre smartphone, tablette, décodeur, console de jeu, ou sélectionnez l'option Smart TV. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez amazon.com/howtostream.

: Regardez chez vous ou lors de vos déplacements en choisissant parmi des centaines d'appareils compatibles. Regardez en streaming à partir du Web, utilisez l'application Prime Video sur votre smartphone, tablette, décodeur, console de jeu, ou sélectionnez l'option Smart TV. Pour obtenir la liste de tous les appareils compatibles, consultez amazon.com/howtostream. Expériences améliorées : Profitez pleinement de chaque visionnage avec un contenu compatible 4K Ultra HD et plage dynamique étendue (High Dynamic Range, HDR). Visitez les coulisses de vos films et séries préférés avec un accès X-Ray exclusif, optimisé par IMDb. Enregistrez vos contenus pour plus tard avec des téléchargements mobiles disponibles pour un visionnage hors connexion.

Prime Video n'est qu'un des nombreux avantages inclus avec un abonnement Prime, car celui-ci comprend également la livraison gratuite et rapide de millions d'articles d'Amazon.com, un stockage de photos illimité, des offres exclusives, des réductions, ainsi que l'accès à de la musique sans publicité et aux livres électroniques Kindle. Pour vous abonner ou pour démarrer un essai gratuit d'Amazon Prime, visitez : amazon.com/prime.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 8 mai 2020 à 17:35 et diffusé par :