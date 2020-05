Travaux d'entretien sur l'autoroute 20 à Lévis





LÉVIS, QC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports tient à aviser les usagers de la route et ses partenaires que des travaux d'entretien de structures seront effectués sur l'autoroute 20 à Lévis, du 11 mai au 14 juin.

Pendant les travaux, les usagers en provenance de l'autoroute 73 direction sud se dirigeant vers l'autoroute 20 direction est, ne pourront pas prendre le collecteur pour utiliser la sortie no 314 (chemin Dusault). Un détour pour ces usagers est prévu via la sortie no 318 (avenue Taniata).

À noter que la sortie no 314 demeure accessible aux usagers sur l'autoroute 20 Est.

Horaire des travaux

De lundi à vendredi, entre 20 h 30 et 5 h 30;

De dimanche à lundi, entre 19 h et 5 h 30.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, les entraves pourraient être reportées ou annulées.

Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511. Pendant toute la durée des travaux, les consignes et directives de santé publique seront rigoureusement respectées et des mesures d'hygiène, de santé et de sécurité seront mises en place.

Pour la sécurité des usagers de la route et celle des travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. Le Ministère remercie les usagers de la route pour leur collaboration.

