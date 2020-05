iA Groupe financier annonce les résultats des scrutins tenus lors de l'assemblée annuelle





QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Monsieur Jacques Martin, président du conseil d'administration de iA Groupe financier, est heureux d'annoncer que les 12 candidats désignés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 9 mars 2020 ont été élus aux postes d'administrateurs de iA Société financière inc. (« iA Société financière ») et de l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. (« iA Assurance »)

Résultats de scrutins

iA Groupe financier annonce aussi le résultat des scrutins tenus lors de son assemblée annuelle le jeudi 7 mai 2020.

Pour iA Société financière :

1- Élection d'administrateurs par les actionnaires ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateurs représentant les porteurs d'actions ordinaires énuméré à la circulaire a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % Agathe Côté 81 103 853 98,85 940 655 1,15 Benoit Daignault 81 985 717 99,93 59 220 0,07 Nicolas Darveau-Garneau 79 827 775 97,30 2 217 444 2,70 Emma K. Griffin 81 703 796 99,58 341 423 0,42 Claude Lamoureux 81 486 288 99,32 558 924 0,68 Ginette Maillé 82 010 229 99,96 34 983 0,04 Jacques Martin 81 318 572 99,11 726 578 0,89 Monique Mercier 80 811 341 98,50 1 233 871 1,50 Danielle G. Morin 79 553 389 96,96 2 491 830 3,04 Marc Poulin 80 781 945 98,46 1 263 274 1,54 Denis Ricard 82 012 621 99,96 32 598 0,04 Louis Têtu 81 522 234 99,36 527 985 0,64

2- Nomination de l'auditeur externe

Deloitte, S.E.N.C.R.L., a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 76 987 831 93,72 5 155 829 6,28

3- Scrutin consultatif sur la rémunération de la haute direction

La résolution consultative sur l'approche de la société concernant la rémunération de la haute direction a été approuvée.





Votes pour % Votes contre % 75 564 067 92,10 6 485 732 7,90

4- Propositions d'actionnaires

La société a annoncé à l'assemblée qu'à la suite de discussions avec les actionnaires proposants ainsi qu'avec plusieurs autres actionnaires, elle avait changé sa position sur la proposition n°1 portant sur le risque lié aux changements climatiques et sur la proposition n°2 portant sur les objectifs chiffrés de réduction des impacts environnementaux et qu'elle recommandait de voter POUR ces deux propositions.

« Nous sommes en accord avec l'esprit de la proposition n°1, portant sur le risque lié aux changements climatiques, a mentionné Denis Ricard, président et chef de la direction de iA Groupe financier. Dans notre Bilan de développement durable couvrant l'année 2019, nous présentons déjà une divulgation avancée portant sur notre analyse du risque lié aux changements climatiques et nous nous engageons à poursuivre et à améliorer cette divulgation l'an prochain. »

En ce qui concerne la proposition n°2, portant sur les objectifs chiffrés de réduction des impacts environnementaux, monsieur Ricard a précisé : « Comme organisation, nous sommes clairement rendus à l'étape de déterminer les éléments précis de notre cadre stratégique de développement durable pour lesquels nous établirons dès 2020 des cibles de même que des critères de mesure et d'évaluation. Dès l'an prochain, nous rendrons compte de nos résultats chaque année en lien avec ces cibles et ces critères dans notre bilan de développement durable. »

Proposition d'actionnaires n°1

La proposition d'actionnaires n°1 portant sur le risque lié aux changements climatiques a été approuvée.

Votes pour % Votes contre % 60 411 501 73,63 21 638 229 26,37

Proposition d'actionnaires n°2

La proposition d'actionnaires n°2 portant sur les objectifs chiffrés de réduction des impacts environnementaux a été approuvée.

Votes pour % Votes contre % 49 796 090 60,69 32 253 640 39,31

Proposition d'actionnaires n°3

La proposition d'actionnaires n°3 portant sur les experts-conseils en développement durable a été rejetée.

Votes pour % Votes contre % 6 453 993 7,87 75 595 599 92,13

Pour iA Assurances :

1- Élection d'administrateurs par l'unique porteur d'actions ordinaires

Chacun des candidats aux postes d'administrateur représentant l'unique porteur d'actions ordinaires énuméré au document d'information pour les porteurs de polices avec participation a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % Benoit Daignault 108 575 222 100 0 0 Nicolas Darveau-Garneau 108 575 222 100 0 0 Emma K. Griffin 108 575 222 100 0 0 Ginette Maillé 108 575 222 100 0 0 Jacques Martin 108 575 222 100 0 0 Monique Mercier 108 575 222 100 0 0 Marc Poulin 108 575 222 100 0 0 Denis Ricard 108 575 222 100 0 0

2- Élection d'administrateurs par les porteurs de police avec participation

Chacun des candidats suivants aux postes d'administrateur représentant les porteurs de polices avec participation a été élu.

Nom du candidat Votes pour % Abstentions % Agathe Côté 276 95,50 13 4,50 Claude Lamoureux 262 90,97 26 9,03 Danielle G. Morin 277 95,85 12 4,15 Louis Têtu 264 91,67 24 8,33

3- Nomination de l'auditeur externe par l'unique porteur d'actions ordinaires

Deloitte, S.E.N.C.R.L. a été nommé à titre d'auditeur externe de la société.

Votes pour % Abstentions % 108 575 222 100 0 0

Les résultats définitifs à l'égard des questions soumises à un vote lors de l'assemblée annuelle seront déposés auprès des autorités canadiennes en valeurs mobilières et seront disponibles sur sedar.com.

À propos de iA Groupe financier

iA Groupe financier est un groupement de sociétés d'assurance et de gestion de patrimoine des plus importants au Canada. Il mène aussi des activités aux États-Unis. Fondée en 1892, l'entreprise figure au nombre des grandes sociétés publiques au pays. Ses titres sont inscrits à la Bourse de Toronto, sous les symboles IAG (actions ordinaires) et IAF (actions privilégiées).

iA Groupe financier est une marque de commerce et un autre nom sous lequel iA Société financière inc. et l'Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. exercent leurs activités.

SOURCE iA Groupe financier

Communiqué envoyé le 8 mai 2020 à 17:05 et diffusé par :