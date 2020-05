Isolement cellulaire complet à l'Établissement Archambault





SAINTE-ANNE-DES-PLAINES, QC, le 8 mai 2020 /CNW/ - Le 6 mai 2020, l'isolement cellulaire complet a été imposé à l'unité à sécurité moyenne de l'Établissement Archambault par mesure de précaution après que deux employés aient reçu un résultat positif suite à un test de dépistage de la COVID-19.

Les deux employés sont en isolement à la maison et suivent les directives des autorités locales de la santé publique. Nous travaillons présentement à effectuer le retraçage des contacts à l'aide d'outils de la Santé publique afin d'administrer des tests de dépistage, au besoin, et être en mesure de détecter rapidement les cas supplémentaires, s'il y en a. À ce jour, ce sont les deux premiers cas de COVID-19 dans cet établissement.

Nous travaillons étroitement avec les autorités locales de la santé publique, tout en respectant des protocoles stricts pour éviter toute propagation dans l'établissement.

En plus des mesures mises en oeuvre à travers le pays dans tous nos établissements, l'Établissement Archambault a informé toutes les personnes susceptibles d'avoir été en contact avec les personnes qui ont reçu un résultat positif et a immédiatement procédé à un nettoyage de l'établissement, y compris désinfecté en profondeur toutes les surfaces à contact fréquent.

La santé et la sécurité de nos employés, des délinquants et du public sont notre priorité absolue. Nous continuons de prendre des mesures préventives et d'évaluer et de tester tout délinquant au besoin. Le SCC demeure en contact étroit avec ses partenaires en santé publique et continue de planifier, de surveiller et de collaborer avec les autorités pendant cette période.

L'Établissement Archambault est un établissement fédéral à niveaux de sécurité multiples, à Sainte-Anne-des-Plaines , au Québec. Les deux employés qui ont reçu un résultat positif travaillent dans l'unité à sécurité moyenne.

, au Québec. Les deux employés qui ont reçu un résultat positif travaillent dans l'unité à sécurité moyenne. Des mesures ont été mises en place dans tous les établissements du SCC au Canada pour prévenir la propagation de la COVID-19. Entre autres, le SCC a suspendu les visites des détenus, toutes les permissions de sortie (sauf si elles sont jugées nécessaires pour des raisons médicales), les placements à l'extérieur accordés aux délinquants et tous les transfèrements interrégionaux et internationaux des détenus.

pour prévenir la propagation de la COVID-19. Entre autres, le SCC a suspendu les visites des détenus, toutes les permissions de sortie (sauf si elles sont jugées nécessaires pour des raisons médicales), les placements à l'extérieur accordés aux délinquants et tous les transfèrements interrégionaux et internationaux des détenus. Le SCC a mis en place des protocoles de nettoyage renforcés qui sont conformes aux principes de prévention et de contrôle des infections ainsi qu'aux conseils de l'Agence de la santé publique du Canada . Le SCC prend des mesures immédiates lorsque des cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19 sont signalés; cela comprend de nettoyer et de désinfecter en profondeur les aires communes et les surfaces à contact fréquent.

. Le SCC prend des mesures immédiates lorsque des cas soupçonnés ou confirmés de COVID-19 sont signalés; cela comprend de nettoyer et de désinfecter en profondeur les aires communes et les surfaces à contact fréquent. Les détenus qui présentent des symptômes ou qui sont déclarés positifs à la COVID-19 sont placés en isolement médical pour prévenir la propagation. Les employés s'auto-isolent à la maison et suivent les directives de la santé publique. Ils ne peuvent retourner au travail qu'après avoir obtenu l'autorisation de le faire.

