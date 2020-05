Autoroute 30 entre la route 116 et l'autoroute 20, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Boucherville - Reprise d'un chantier d'asphaltage et d'amélioration de mesures préférentielles pour autobus





LONGUEUIL, QC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le ministère des Transports informe les usagers de la route de la reprise, à partir du 11 mai, du chantier d'asphaltage sur l'autoroute 30 en direction est, à Saint-Bruno-de-Montarville et à Boucherville. Ce projet vise également à faciliter l'utilisation des accotements par les bus (UAB), notamment en les redressant et en uniformisant leur largeur. Les travaux, qui avaient débuté en septembre 2019 entre la route 116 et le boulevard Clairevue Ouest, se diviseront en deux phases pour compléter le tronçon jusqu'à l'autoroute 20 et se poursuivront de nuit afin d'en limiter les répercussions sur la circulation. La fermeture de bretelles de la montée Montarville est à prévoir dès la nuit du 11 mai, alors que celle de bretelles dans l'échangeur des autoroutes 20 et 30 sera requise pour la dernière phase des travaux.

Gestion de la circulation sur l'autoroute 30

Les dimanches et les lundis, entre 21 h et 5 h

Les mardis, les mercredis et les jeudis, entre 21 h 30 et 5 h

Les vendredis et les samedis, entre 22 h et 8 h

Du lundi 11 mai jusqu'à la mi-juin (phase 2 - voir visuel ci-joint)

Une voie par direction entre le boulevard Clairevue Ouest et la montée Montarville. La circulation se fera à contresens.

Cela impliquera :

:

la fermeture de la bretelle de sortie n o 80 menant de l'autoroute 30 est à la montée Montarville;

80 menant de l'autoroute 30 est à la montée Montarville;



la fermeture de la bretelle menant de la montée Montarville à l'autoroute 30 est.

De la mi-juin à la mi-juillet (phase 3 - voir visuel ci-joint)

Une voie par direction entre la montée Montarville et l'autoroute 20. La circulation se fera à contresens.

Cela impliquera :

:

la fermeture de la bretelle de sortie n o 83 menant de l'autoroute 30 est à l'autoroute 20 dans l'une ou l'autre des directions;

83 menant de l'autoroute 30 est à l'autoroute 20 dans l'une ou l'autre des directions;



la fermeture des bretelles menant de l'autoroute 20 dans l'une ou l'autre des directions à l'autoroute 30 est.

Les chemins de détour seront balisés à l'aide de panneaux de signalisation.

À noter que la limite de vitesse est abaissée à 70 km/h pendant les heures de travail dans la zone de chantier.

En cas de conditions météorologiques défavorables ou de contraintes opérationnelles, ces travaux pourraient être reportés. Afin de planifier adéquatement vos déplacements, informez-vous sur les entraves en cours et à venir en consultant le Québec 511.

Suivez-nous sur Twitter et sur Facebook.

SOURCE Ministère des Transports

Communiqué envoyé le 8 mai 2020 à 15:27 et diffusé par :