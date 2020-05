L'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2020 de Morneau Shepell inc. a eu lieu le 8 mai 2020





TORONTO, le 8 mai 2020 /CNW/ - Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) a tenu son assemblée générale annuelle des actionnaires en mode virtuel le vendredi 8 mai 2020. Jill Denham, présidente du conseil, Stephen Liptrap, président et chef de la direction et Grier Colter, chef des Finances et vice-président exécutif, ont passé en revue la croissance et les progrès accomplis par la société en 2019, et donné un aperçu de ce qui attend la société en 2020 et des initiatives qu'elle met en place pour concrétiser sa raison d'être : veiller au mieux-être des gens et au succès des entreprises.

S'adressant aux membres du conseil et aux actionnaires, monsieur Liptrap a parlé des réussites et des étapes franchies par l'entreprise en 2019, ainsi que de sa stratégie pour les mois et les années à venir.

« Pendant une année d'expansion stratégique, nous avons maintenu de bons niveaux de satisfaction de la clientèle, un indicateur clé de réussite. Nous avons également été encouragés par l'adoption croissante de notre gamme de solutions numériques, qui n'a jamais été aussi pertinente compte tenu de la situation actuelle, affirme monsieur Liptrap. Pratiquement tous nos employés travaillaient à la maison avant la fin du trimestre, tous nos paramètres commerciaux sont appliqués, et tous nos systèmes fonctionnent comme avant la pandémie. Nos employés ont tout ce qu'il faut pour continuer à servir nos clients en toute transparence, partout dans le monde. »

Au cours des premiers mois de 2020, Morneau Shepell a mis en place son plan de continuité des activités dans le contexte de la COVID-19, a lancé son Indice de santé mentale en Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis, s'est alliée avec un grand nombre d'organisations afin de soutenir les Canadiens par l'entremise de BienCanadiensMC, a offert gratuitement AbilitiTCCiMC aux résidents du Manitoba et de l'Ontario, a établi une ligne d'écoute téléphonique pour fournir du soutien émotionnel aux personnes touchées par des événements traumatisants, comme la fusillade tragique survenue en Nouvelle-Écosse et les inondations à Fort McMurray.

Morneau Shepell continuera d'offrir un continuum de soins à ses employés, à ses clients et aux collectivités, avec l'appui des membres du conseil qui ont été élus lors de l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de la société.

Élection du conseil d'administration

Chacun des huit candidats proposés par la direction a été élu à titre d'administrateur de Morneau Shepell.

Candidat Nombre de votes

en faveur du

candidat Pourcentage de

votes en faveur

du candidat Nombre

d'abstentions Pourcentage

d'abstentions Luc Bachand 49 849 576 99,84 81 384 0,16 Jill Denham 49 502 941 99,14 428 019 0,86 Kish Kapoor 45 070 924 90,27 4 860 036 9,73 Ron Lalonde 49 910 590 99,96 20 370 0,04 Stephen Liptrap 49 879 999 99,90 50 961 0,10 Kevin Pennington 49 910 694 99,96 20 266 0,04 Dale Ponder 49 624 978 99,39 305 982 0,61 Michele Trogni 49 897 595 99,93 33 365 0,07

Nomination des auditeurs

KPMG s.r.l./S.E.N.C.R.L. est de nouveau nommé auditeur de la société.

Autres éléments

Les actionnaires ont approuvé des résolutions 1) acceptant l'approche de la rémunération des cadres, 2) approuvant de nouveau la version modifiée et mise à jour du régime d'intéressement à long terme de 2017 et 3) approuvant de nouveau la version modifiée et mise à jour du régime d'achat d'actions différé des dirigeants, et décrites dans la circulaire.

Les documents sur cette assemblée sont disponibles dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com et sur le site Web de SEDAR à sedar.com.

L'enregistrement de la webémission de l'assemblée est également disponible dans la section Relations avec les investisseurs du site morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite ainsi que les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6?000 employés qui travaillent avec près de 24?000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements à ce sujet, visitez le site morneaushepell.com.

SOURCE Morneau Shepell Inc.

Communiqué envoyé le 8 mai 2020 à 15:18 et diffusé par :