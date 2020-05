La Société financière IGM Inc. annonce l'élection de ses administrateurs





WINNIPEG, le 8 mai 2020 /CNW/ - La Société financière IGM Inc. (TSX : IGM) a tenu son assemblée annuelle des actionnaires plus tôt aujourd'hui. Toutes les personnes nommées dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 21 février 2020 ont été élues au poste d'administrateur par une majorité des actionnaires qui ont assisté à l'assemblée de façon virtuelle ou qui y étaient représentés par procuration.

Les résultats du vote par scrutin secret sont présentés ci-dessous.



Pour Abstention

Pourcentage Nombre Pourcentage Nombre Marc A. Bibeau 99,45 % 203 854 545 0,55 % 1 128 453 Jeffrey R. Carney 99,48 % 203 911 013 0,52 % 1 071 985 Marcel R. Coutu 98,11 % 201 103 272 1,89 % 3 879 726 André Desmarais 96,25 % 197 305 535 3,75 % 7 677 463 Paul Desmarais, jr 79,23 % 162 400 045 20,77 % 42 582 593 Gary Doer 99,57 % 204 097 320 0,43 % 885 678 Susan Doniz 99,47 % 203 905 793 0,53 % 1 077 205 Claude Généreux 96,76 % 198 333 080 3,24 % 6 649 918 Sharon Hodgson 99,73 % 204 424 891 0,27 % 558 107 Sharon MacLeod 99,52 % 203 997 391 0,48 % 985 607 Susan J. McArthur 99,39 % 203 722 603 0,61 % 1 260 395 John McCallum 97,96 % 200 793 551 2,04 % 4 189 447 R. Jeffrey Orr 95,02 % 194 766 018 4,98 % 10 216 980 Gregory D. Tretiak 98,64 % 202 199 311 1,36 % 2 783 687 Beth Wilson 99,73 % 204 428 404 0,27 % 554 594

La Société financière IGM est l'une des principales sociétés de gestion d'actif et de patrimoine au Canada et gérait un actif total d'environ 159 milliards de dollars au 30 avril 2020. La Société fournit une vaste gamme de services de planification financière et des placements afin d'aider plus de deux millions de Canadiens à atteindre leurs objectifs financiers. La Société exerce principalement ses activités par l'entremise d'IG Gestion de patrimoine, de Placements Mackenzie et d'Investment Planning Counsel.

