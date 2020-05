L'Oréal Canada et Garnier se mobilisent pour soutenir les professionnels de la santé de première ligne





MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Suite au lancement de son plan de solidarité COVID-19 le 17 mars 2020, L'Oréal Canada a modifié la production de son usine canadienne, située à Montréal, pour y inclure la fabrication de gel désinfectant pour les mains (hydroalcoolique). À ce jour, près de 160 000 bouteilles de désinfectants ont été remises à des professionnels de la santé au Canada et plus de 200 000 $ en produits et en dons en espèces ont été offerts aux hôpitaux.

Garnier annonce sa contribution au plan de solidarité de L'Oréal au Canada

Garnier Canada et ses équipes sont très fiers d'être l'un des principaux contributeurs au plan mondial de solidarité contre le coronavirus du Groupe L'Oréal. Parallèlement aux actions de L'Oréal Canada, Garnier a annoncé qu'elle produira des bouteilles de gels désinfectants pour les mains dans son usine locale certifiée sans carbone. Fidèle à l'engagement de Garnier de réduire son empreinte carbone et environnementale, chaque bouteille de désinfectant pour les mains sera 100 % recyclable et fabriquée avec 50 % de matériaux recyclés.

Les bouteilles de gel produites localement seront données aux professionnels de la santé canadiens de première ligne. En plus de ces dons, Garnier Canada est fier d'aider sa communauté à se protéger en rendant ses gels désinfectants pour les mains accessibles à l'achat dans les pharmacies et les magasins de grande surface au prix de détail suggéré de 3,49 $ (format de 100 ml disponible) à compter du 11 mai 2020.



« En ces temps d'incertitude, il est important que Garnier Canada reste fidèle à ses valeurs fondamentales. En le fabriquant localement dans notre usine canadienne certifiée sans émission de carbone, nous lançons une formule à la fois efficace et respectueuse de l'environnement. Nous pensons que cela marque le début d'un partenariat important avec des travailleurs de première ligne qui contribuent à tous nous protéger. » Ali Fakih, Directeur Général Garnier Canada

Le gel désinfectant pour les mains Garnier est composé à 65 % d'alcool et tue les bactéries et les germes nocifs. Ce gel, testé sous contrôle dermatologique, est sans parfum et contient de la glycérine pour atténuer l'effet desséchant de l'alcool.

À propos de L'Oréal Canada

L'Oréal Canada est une filiale en propriété exclusive du Groupe L'Oréal, la plus grande entreprise de cosmétiques au monde. Basée à Montréal, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 1,2 milliard de dollars en 2019 et emploie plus de 1 450 personnes. L'entreprise détient un portefeuille de 37 marques, englobant tous les aspects de la beauté, et est présente sur tous les réseaux de distribution : marché de la grande distribution, grands magasins, salons d'esthétique, pharmacies et magasins de vente au détail. L'Oréal Canada, dont les opérations sont carboneutres, soutient les programmes de la Fondation L'Oréal tels que L'Oréal-UNESCO pour les femmes et la science, qui promeut l'avancement des femmes dans les sciences au Canada depuis 2003, Beauty for a Better Life (la Beauté pour une vie meilleure), un programme de réinsertion sociale en coiffure pour les femmes immigrées depuis 2017, et le programme de soutien Women in Digital (Les femmes dans le numérique) récemment lancé.

À propos de Garnier Canada :

Garnier Canada, une marque de L'Oréal Canada, est une filiale en propriété exclusive du Groupe L'Oréal, la plus grande entreprise de cosmétiques au monde. Basée à Montréal, L'Oréal Canada a réalisé un chiffre d'affaires de 1 280 milliards de dollars en 2018 et emploie plus de 1 300 personnes. Le portefeuille prestigieux de l'entreprise compte 36 marques englobant tous les aspects de la beauté.

