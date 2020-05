COVID-19 - Reprise graduelle et sécuritaire du service dans les traverses de la STQ





QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Afin d'accompagner le plan de déconfinement annoncé par le gouvernement du Québec et soutenir la reprise économique, la Société des traversiers du Québec (STQ) bonifiera graduellement le service sur l'ensemble de son réseau, et ce, tout en conservant des mesures spéciales pour assurer la santé de ses employés et de ses clients.

À l'instar de la stratégie gouvernementale, l'approche de la STQ sera adaptée à la réalité de chaque région et pourrait être modifiée à tout moment en fonction de nouvelles consignes et recommandations de la Santé publique. La disponibilité du personnel, particulièrement le personnel navigant breveté, pourrait également avoir un impact sur les prochaines étapes de reprise des services.

Distanciation physique : les mesures cruciales pour la réussite de la reprise

Des directives spécifiques au transport de passagers par navire, s'ajoutant aux consignes générales concernant le transport collectif, ont été émises à la STQ par la Santé publique provinciale. Compte tenu de l'espace disponible à bord des traversiers, la STQ doit ainsi prendre les mesures requises pour que ses usagers puissent respecter en tout temps la distanciation physique de deux mètres entre eux. De plus, un décret de Transports Canada actuellement en vigueur jusqu'au 30 juin prévoit que les navires de passagers ne peuvent dépasser 50 % de leur capacité habituelle. En conséquence, la STQ a déterminé la capacité maximale de ses navires et certaines modalités de service en s'assurant de respecter ces trois règles :

Utiliser les navires au maximum à 50 % de la capacité habituelle;

Ne jamais dépasser 250 personnes à bord simultanément, membres d'équipage compris;

S'assurer que les clients puissent maintenir en tout temps une distance de deux mètres entre eux.

Le respect de la distanciation physique par les clients sera donc une condition essentielle au succès du plan de reprise graduelle des services. En ce sens, les consignes suivantes demeurent en vigueur et devront être appliquées dans toutes les traverses de la STQ :

Automobilistes : demeurer dans leur voiture pendant la traversée;

Piétons : conserver une distance de deux mètres avec les autres clients et les employés en tout temps;

Piétons : le port du masque est fortement recommandé, comme dans tous les transports collectifs au Québec;

Paiement par carte (débit ou crédit) privilégié et fortement encouragé.

D'autres mesures spécifiques à chaque traverse et adaptées à la configuration particulière des navires et autres espaces communs seront également maintenues ou mises en place.

Par ailleurs, le plan de remise en service graduel de la STQ s'appuie également sur les recommandations de la CNESST pour minimiser les risques de transmission du virus. Elle continuera notamment à désinfecter de façon constante ses navires et infrastructures selon un protocole strict et mettra des stations de désinfection des mains à la disposition de ses clients lorsque nécessaire. Elle s'assurera également que les usagers respectent la distanciation minimale en toute circonstance grâce à de l'affichage et, au besoin, à la présence d'agents de sécurité qui rappelleront les règles d'hygiène et de distanciation.

Bonification des services dès le samedi 9 mai

L'Île-Verte : reprise du service maritime le samedi 9 mai pour les personnes autorisées

Le service maritime reprendra ce samedi 9 mai à la traverse de l'Île-Verte. Il sera offert selon l'horaire régulier, mais à l'instar du transport aérien, demeurera réservé aux déplacements essentiels des résidents munis d'un laissez-passer jusqu'à la levée du confinement actuellement en vigueur.

Le navire pourra accueillir 35 personnes simultanément, soit 50 % de sa capacité habituelle, mais un maximum de quatre piétons par traversée afin que ceux-ci puissent conserver la distance obligatoire de deux mètres entre eux.

L'Isle-aux-Coudres : voyages supplémentaires ajoutés

Trois voyages quotidiens seront ajoutés la fin de semaine à la traverse L'Isle-aux-Coudres-Saint-Joseph-de-la-Rive dès ce samedi 9 mai. Deux allers-retours quotidiens seront également ajoutés en semaine, pour un total de 11 par jour (service habituel : 17 voyages par jour). La capacité du navire sera limitée à 50 % de la capacité habituelle, soit 183 personnes.

Bonifications des services dès le 10 mai

Matane-Baie-Comeau-Godbout : cinq voyages par semaine

À la traverse de Matane, le nombre de voyages hebdomadaires passera de trois à cinq dès ce dimanche. Trois allers-retours par semaine seront offerts vers Baie-Comeau, soit le dimanche, le lundi et le vendredi, tandis que les traversées du mercredi et du jeudi seront vers Godbout.

Les réservations demeurent obligatoires pour tous les clients, y compris les piétons. Les machines distributrices seront dorénavant accessibles. Rappelons que seul l'accès au pont 7 et à la verrière du pont 6 est autorisé et que les clients peuvent exceptionnellement demeurer à bord de leur voiture pendant la traversée. La capacité du navire sera limitée à 250 personnes.

Bonification des services dès le 11 mai

Sorel-Tracy-Saint-Ignace-de-Loyola : retour au service régulier

L'horaire régulier sera de nouveau en vigueur à la traverse de Sorel-Tracy. Le service y sera donc offert à deux navires, de 4 h 30 à 3 h en semaine et de 5 h 30 à 3 h la fin de semaine, avec des départs toutes les 30 minutes en journée et à toutes les 60 minutes le reste du temps.

Le salon des passagers sera de nouveau accessible aux piétons en périodes de pointe dès le 11 mai, mais le nombre de personnes qui peuvent y prendre place simultanément sera limité afin de respecter la distanciation physique obligatoire.

La capacité des navires sera limitée à 183 passagers par traversée (équipage compris), soit 50 % de la capacité habituelle, conformément aux consignes du gouvernement fédéral.

Québec-Lévis : retour des automobilistes et du service hors pointe

Les automobilistes pourront recommencer à utiliser le traversier entre Québec et Lévis dès lundi. De plus, le service sera de nouveau offert sept jours sur sept, de 6 h à 2 h 20, soit la plage de service régulière. La fréquence sera également bonifiée par rapport à l'offre actuelle, avec un départ de chaque rive toutes les 40 minutes en pointe, les jours de semaine, et un départ de chaque rive toutes les 60 minutes en tout autre temps.

La capacité du navire sera modulée à chaque traversée pour maximiser le nombre de clients tout en respectant en tout temps la distanciation physique obligatoire de deux mètres. La capacité sera notamment déterminée en fonction de la proportion de piétons, d'automobilistes et de cyclistes. Le nombre total de personnes à bord ne dépassera jamais 225 personnes, incluant l'équipage, afin de respecter le décret de Transports Canada.

L'Isle-aux-Grues : service régulier pour les déplacements autorisés

L'horaire régulier sera offert à la traverse L'Isle-aux-Grues-Montmagny, mais demeure réservé aux propriétaires d'une résidence principale ou secondaire par décret gouvernemental. La capacité maximale du navire sera limitée à 145 personnes par traversée, dont 15 piétons, afin de respecter le décret de Transports Canada et la distanciation physique obligatoire.

Tadoussac-Baie-Saint-Catherine : retour au service régulier

La traverse de Tadoussac recommencera à offrir son service régulier à partir de lundi, c'est-à-dire un service à deux navires, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Les clients ont accès à la salle de bain du pont des véhicules. La limite de capacité a été fixée à 216 personnes afin de respecter le décret fédéral.

Traverses et dessertes partenaires

Rivière-du-Loup : début de saison le 18 mai

Avec la levée des interdits de circulation entre les régions, le début de saison de la traverse Rivière-du-Loup-Saint-Siméon est prévu pour le lundi 18 mai prochain. L'horaire et les autres modalités de service sont disponibles au traverserdl.com.

Desserte maritime de l'île d'Anticosti et de la Basse-Côte-Nord : reprise du transport des véhicules sans passager

Le transport de véhicules sans passager vers l'île d'Antiscosti et la Basse-Côte-Nord sur le NM Bella Desgagnés sera de nouveau autorisé à partir du 18 mai grâce à la mise en place d'un nouveau protocole de désinfection. L'exploitant de la desserte maritime, Relais Nordik Inc., communiquera les modalités à la clientèle et débutera la prise de réservations pour le transport de véhicules sans passager lundi le 11 mai.

Horaires complets sur le Web

Les horaires ajustés complets sont disponibles sur la page Web de chacune des traverses au traversiers.com.

La STQ invite ses clients à s'abonner au système d'alerte ou à consulter régulièrement son site Web et ses médias sociaux pour obtenir l'information la plus à jour sur les mesures spéciales et l'état du service. Ils sont mis à jour régulièrement et l'information qui s'y trouve est exacte.

