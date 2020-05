Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport : prochaines étapes pour venir en aide à l'industrie touchée par la pandémie mondiale de la COVID-19





Culture, patrimoine et sport : détails au sujet des 500 millions de dollars pour alléger les pressions financières que subissent les organismes touchés

GATINEAU, QC, le 8 mai 2020 /CNW/ - Les organismes culturels, patrimoniaux et sportifs jouent un rôle essentiel dans la société canadienne. Ils font partie intégrante du tissu social de nos communautés. Ils suscitent la solidarité, favorisent l'intégration sociale et la tolérance, et sont une source de fierté citoyenne. Ils sont également des moteurs importants de notre économie, puisqu'ils contribuent à 3 % du produit intérieur brut du Canada.

Aujourd'hui, l'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien, a donné plus de détails sur l'annonce qu'a faite le gouvernement du Canada le 17 avril concernant d'autres mesures d'aide temporaires pour soutenir les secteurs de la culture, du patrimoine et du sport pendant qu'ils gèrent les défis et les répercussions de la pandémie de la COVID-19, et planifient l'avenir. Au total, jusqu'à 500 millions de dollars ont été mis de côté pour aider à alléger les pressions financières que subissent les organismes touchés.

Dès aujourd'hui, les organisations partenaires seront contactées afin que les fonds puissent commencer à être versés aux organismes culturel et sportifs. Patrimoine canadien travaille en étroite collaboration avec ses partenaires, en particulier le Conseil des arts du Canada, le Fonds des médias du Canada, FACTOR, Musicaction et Téléfilm Canada, pour distribuer les fonds aussi rapidement que possible en utilisant les canaux existants.

Les fonds seront alloués de la façon suivante :

Jusqu'à 326,8 millions de dollars seront administrés par Patrimoine canadien et répartis entre certains programmes du ministère et organismes du portefeuille, ainsi que les principaux organismes de prestation, plus précisément :

198,3 millions aux bénéficiaires du secteur des arts et de la culture par l'entremise des programmes existants ainsi qu'à d'autres organismes ayant démontré des besoins;



72 millions au secteur du sport;



53 millions au secteur du patrimoine par l'entremise du volet d'urgence du Programme d'aide aux musées;



3,5 millions à des projets liés à la COVID-19 dans le cadre de l'Initiative de citoyenneté numérique.

55 millions de dollars seront distribués par le Conseil des arts du Canada .

. 115,8 millions, pour appuyer le secteur audiovisuel canadien, seront distribués par le Fonds des médias du Canada (88,8 millions) et Téléfilm Canada (27 millions).

L'utilisation des fonds restants sera évaluée en fonction des besoins.

Les organismes culturels, patrimoniaux et sportifs du Canada sont créatifs et résilients. Ce financement ciblé les aidera à maintenir leurs activités tout en continuant à soutenir les artistes et les athlètes, et à préserver les emplois. De nombreux organismes des secteurs de la culture, du patrimoine et du sport font face à des obstacles pour se prévaloir des mesures déjà annoncées par le gouvernement du Canada en raison de facteurs tels que la nature cyclique de leurs revenus, les taux élevés de travail autonome et à contrat, et les difficultés d'accès au crédit.

Le Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport est conçu pour compléter d'autres mesures du gouvernement du Canada visant à aider les travailleurs et les employeurs canadiens touchés par la pandémie de la COVID-19, notamment la Prestation canadienne d'urgence (PCU), la Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC), le Programme de crédit aux entreprises (PCE) et l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial (AUCLC) destinée aux petites entreprises.

Citations

« Nous sommes fiers de soutenir les milieux culturels, patrimoniaux et sportifs tout au long de cette période difficile. Nous savons que les secteurs canadiens de la culture, du patrimoine et du sport, dans toute leur diversité, renforcent le développement de nos communautés et de notre identité nationale. Ils contribuent également de manière importante à l'économie canadienne. Je tiens à remercier les artistes et les athlètes qui ont consacré temps et efforts à rassembler les Canadiens et Canadiennes de manière significative en ces temps incertains et sans précédent. »

--L'honorable Steven Guilbeault, ministre du Patrimoine canadien

Les faits en bref

Le Fonds d'urgence relatif à la Covid-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport s'appuie sur un certain nombre de mesures récemment annoncées par le gouvernement du Canada pour soutenir ces secteurs :

Financement pour aider les Canadiens et Canadiennes à devenir plus résilients et à faire preuve d'un esprit critique à l'égard de la désinformation sur la pandémie de la COVID?19.

Exemption des droits de licence imposés aux radiodiffuseurs par le CRTC, ce qui offre à l'industrie de la radiodiffusion un allègement financier immédiat de plus de 30 millions de dollars.

Traitement accéléré des demandes de financement annuel dans le cadre du Fonds du livre du Canada et du Fonds du Canada pour les périodiques.

et du Fonds du pour les périodiques. Nouveau Conseil consultatif indépendant sur l'admissibilité aux mesures fiscales pour soutenir le journalisme, et projets de propositions législatives qui apporteraient des ajustements à ces mesures pour qu'elles soient plus claires et qu'elles atteignent leurs objectifs initiaux.

Engagement à continuer de travailler avec les comités olympiques et paralympiques canadiens et tous les organismes sportifs qui soutiennent les athlètes canadiens dans leur préparation en vue des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo .

. Plans pour que le Conseil des arts du Canada fournisse environ 60 millions de dollars en financement anticipé, soit l'équivalent de 35 % des subventions annuelles détenues par plus de 1 100 organismes bénéficiant d'un financement de base.

Le 17 avril 2020, le premier ministre annonçait un investissement de 500 millions de dollars afin de créer le nouveau Fonds d'urgence relatif à la COVID-19 pour soutenir les organismes chargés de la culture, du patrimoine et du sport. Ce Fonds est une autre mesure temporaire visant à apporter un soutien financier aux organismes de ces secteurs. Il complète les mesures de soutien actuelles pour couvrir les salaires et les frais fixes des organismes, mises en place par le gouvernement du Canada pour répondre à la COVID-19.

Les objectifs de ce financement sont les suivants :

maintenir les emplois et favoriser la continuité des activités des organismes dont les flux de trésorerie et la viabilité opérationnelle à court terme ont été touchés par la pandémie de la COVID-19;

stabiliser un secteur qui est un important moteur de l'économie canadienne.

Le Fonds sera administré par Patrimoine canadien et réparti entre certains programmes du ministère et organismes du portefeuille, ainsi que les principaux organismes de prestation, plus précisément :

Un processus simplifié permettra de réduire la charge de travail liée à la présentation d'une demande. Au minimum, les organismes admissibles devront confirmer qu'ils sont dans les situations suivantes afin de recevoir une aide :

ils ont besoin d'un financement pour favoriser la continuité des activités et préserver les emplois;

ils sont toujours en activité au moment de la demande et prévoient continuer de contribuer aux activités de leur secteur à l'avenir;

ils ne reçoivent pas de financement de plusieurs sources pour couvrir les mêmes dépenses (par exemple, la Prestation canadienne d'urgence, la Subvention salariale d'urgence du Canada , le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises);

, le Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes et l'Aide d'urgence du pour le loyer commercial destinée aux petites entreprises); le cas échéant, les fonds seront utilisés pour soutenir les travailleurs tels que les travailleurs autonomes et les pigistes, les artistes et les créateurs.

Afin d'accélérer la distribution des fonds, une approche en deux phases sera adoptée.

PHASE I

Pour les bénéficiaires de financement qui prévoient un impact financier important à la suite de la pandémie de la COVID-19 :

Un complément calculé selon une formule accordé aux bénéficiaires actuels des programmes artistiques et culturels suivants : Fonds du Canada pour les périodiques, Fonds du livre du Canada , Fonds de la musique du Canada (par l'entremise de FACTOR et de Musicaction), Fonds du Canada pour la formation dans le secteur des arts, Fonds du Canada pour la présentation des arts, programme de financement du Harbourfront Centre et programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine.

pour les périodiques, Fonds du livre du , Fonds de la musique du (par l'entremise de FACTOR et de Musicaction), Fonds du pour la formation dans le secteur des arts, Fonds du pour la présentation des arts, programme de financement du Harbourfront Centre et programme Développement des communautés par le biais des arts et du patrimoine. Les fonds versés à certains bénéficiaires admissibles du Programme de soutien au sport et du Programme d'aide aux athlètes ainsi que les compléments (calculés selon une formule) aux accords bilatéraux sur le sport conclus avec les provinces et les territoires garantiront un décaissement rapide des fonds. Un financement d'urgence sera aussi disponible pour le Cercle sportif autochtone et les organismes sportifs autochtones provinciaux et territoriaux. Les accords existants permettront un versement efficace et accéléré.

Des fonds seront également versés au Conseil des arts du Canada , au Fonds des médias du Canada et à Téléfilm Canada pour soutenir leurs bénéficiaires. Des mesures seront mises en place pour éviter tout chevauchement éventuel du financement entre le Ministère et ces organisations.

, au Fonds des médias du et à Téléfilm pour soutenir leurs bénéficiaires. Des mesures seront mises en place pour éviter tout chevauchement éventuel du financement entre le Ministère et ces organisations. La phase I comprend également un soutien du Programme de contributions en matière de citoyenneté numérique de l'Initiative de citoyenneté numérique - dont l'annonce a été faite le 7 avril 2020 - afin de combattre les informations fausses et trompeuses liées à la COVID-19, ainsi que le racisme et la stigmatisation qui en résultent souvent.

PHASE 2

Dans le cadre de l'enveloppe budgétaire de 500 millions de dollars, la deuxième phase apportera le soutien temporaire suivant :

Un financement aux organismes admissibles possédant des collections patrimoniales par l'entremise du volet d'urgence du Programme d'aide aux musées;

Un financement pour d'autres organismes, dont certains ne reçoivent pas actuellement de fonds de Patrimoine canadien, du Conseil des arts du Canada , de Téléfilm Canada ou du Fonds des médias du Canada (par exemple, les organismes artistiques et culturels non bénéficiaires, les petits radiodiffuseurs, les producteurs oeuvrant dans une troisième langue, les organismes spécialisés dans la musique devant public, les organismes de nouvelles locales, les magazines et les journaux communautaires).

De plus amples détails sur la phase 2 seront annoncés dans les prochaines semaines.

De plus amples renseignements seront affichés sur le site Web du Ministère. Les organismes culturels, patrimoniaux et sportifs intéressés pourront communiquer avec Patrimoine canadien.

