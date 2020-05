BUCKiTDREAM lance le Global DreamDay dédié aux voyages que nous rêvons de faire dans l'ère post-COVID-19





OTTAWA, Ontario, 8 mai 2020 /CNW/ - On invite les consommateurs à participer au tout premier événement planétaire de rêverie « Global DreamDay », qui aura lieu le 11 mai, et à dresser puis à partager la liste des choses qu'ils souhaitent faire avant de mourir.

Nouvellement créé, le « Global DreamDay » est le résultat de l'ingéniosité de Tim Carroll, fondateur et chef de la direction de BUCKiTDREAM, la toute première application de rêverie au monde lancée par Sir Richard Branson et Ellen DeGeneres.

« Alors que nous sommes toutes et tous touchés par la COVID-19, nous avons besoin d'inspiration, de croire et de vouloir traverser cette épreuve, concentrant nos efforts sur la concrétisation de nos voyages de rêve », indique Carroll.

« Le temps est l'un des plus grands obstacles à la rêverie. Aujourd'hui, des millions de personnes ont justement le temps de réfléchir à leurs voyages de rêve et de se rallier au "Global DreamDay". Chacun de nous peut insuffler aux amis et aux membres de la famille un puissant message d'inspiration et d'espoir. »

Carroll affirme que le Global DreamDay cherche aussi à apporter du soutien aux secteurs du voyage et du tourisme, de sorte que chaque personne puisse un jour réaliser ses rêves.

« En créant et en partageant nos rêves, nous faisons savoir aux employés qui ont perdu leur emploi, aux directeurs et aux actionnaires des agences de voyages en ligne, transporteurs aériens, hôtels, navires de croisière, parcs d'attractions, restaurants, cinémas et bien d'autres que nous sommes prêts à les soutenir aussitôt qu'il sera sécuritaire de le faire », déclare-t-il.

Des millions de rêves ont déjà été ajoutés dans BUCKiTDREAM. Carroll dévoile des statistiques intéressantes à propos des Canadiens et de leurs habitudes de voyage.

Par une écrasante majorité, les États-Unis sont la destination touristique la plus populaire des Canadiens. Toutefois, si on écarte leur voisin le plus près, leurs préférences s'alignent sur :

Cuba Mexique Royaume-Uni République dominicaine Italie Australie Jamaïque Inde France Philippines

Le « Global DreamDay » commence le 11 mai, alors que chaque jour de ce mois est un « DreamDay ». Téléchargez gratuitement l'application BUCKiTDREAM depuis les boutiques d'applications Apple et Google. #globaldreamday

