Avis aux médias - COVID-19 - Visite du centre de jour pour la population itinérante situé à Place du Canada





MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dès la fin de la conférence de presse du ministère de la santé et des services sociaux d'aujourd'hui, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, le directeur national de la santé publique, Dr Horracio Arruda, la directrice régionale de la santé publique, Dre Mylène Drouin et la ministre déléguée aux transports et ministre responsable de la métropole et de la région métropolitaine, Chantal Rouleau se rendront au centre de jour situé à Place du Canada, afin de faire une visite des installations et de prendre le pouls de la situation.

Les médias y sont invités pour une prise d'image.

Date : Le vendredi 8 mai



Heure : Dès la fin de la conférence de presse du MSSS

(soit vers 14h30)



Lieu : Centre de jour pour la population itinérante,

situé à Place du Canada

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Communiqué envoyé le 8 mai 2020 à 11:35 et diffusé par :