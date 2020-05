Le jeu de l'attente : Les producteurs de poulet canadiens attendent toujours de l'aide





OTTAWA, le 8 mai 2020 /CNW/ - Tout en saluant l'annonce du gouvernement fédéral concernant le soutien financier aux secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire, les producteurs de poulet canadiens considèrent que le gouvernement n'appréhende pas ce dont ils ont besoin pour atténuer les impacts spécifiques à la COVID-19.

Les producteurs gèrent la crise comme ils peuvent, volontairement, et à leurs frais. Ils ont réduit leur production de 12,6 % pour les mois de mai et juin, et de 11 % pour juillet et août afin de répondre aux préoccupations de leurs partenaires de la chaîne de valeur et de permettre au système de respirer un peu.

Ils n'ont aucune attente quant à l'indemnisation de ces ajustements.

« Nous ne demandons pas d'indemnisation pour la réduction de notre production, indique Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. Nous allons gérer cela nous-mêmes. Notre problème, c'est de devoir en arriver à dépeupler les troupeaux. Ce que nous demandons, c'est que le gouvernement s'engage à couvrir la valeur des oiseaux ainsi que les coûts liés à toute dépopulation requise en raison de la COVID-19. »

L'ensemble de la chaîne de valeur a travaillé sans relâche pour éviter d'avoir à dépeupler des troupeaux, en redirigeant des oiseaux lorsque des usines ont dû fermer en raison d'éclosions de COVID-19. Bien qu'aucun dépeuplement n'ait eu lieu à ce jour, l'imprévisibilité du virus fait en sorte que la fermeture d'usines et les dépeuplements demeurent un risque très réel, et le gouvernement n'a aucun plan pour dédommager les producteurs pour ces pertes potentielles.

Les incertitudes entourant la COVID-19 viennent s'ajouter au stress financier auquel les producteurs devaient déjà faire face après la ratification de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Les 2 877 producteurs de poulet canadiens ont perdu une part de marché importante au niveau national et attendent depuis plus d'un an que le gouvernement annonce des programmes pour renforcer la durabilité et la compétitivité du secteur à long terme.

« Nos producteurs attendent depuis 2018, une annonce concernant le soutien pour le PTPGP, et ils demandent des décisions claires en ce qui a trait au soutien associé à la COVID-19. Nous ne voulons pas devoir composer avec ces pertes pendant de nombreuses années, a déclaré Benoît Fontaine, président des Producteurs de poulet du Canada. Les producteurs et les transformateurs sont fiers de nourrir la population canadienne, et nous comptons sur le gouvernement pour nous aidera à continuer de le faire. »

Nous espérons travailler avec le gouvernement au cours des prochaines semaines afin de discuter de ces questions et trouver une solution commune, et nous sommes impatients d'en savoir plus sur la façon dont le gouvernement s'y prendra pour mieux nous soutenir.

Les Producteurs de poulet du Canada sont responsables du poulet élevé et commercialisé au Canada. Nous représentons nos 2 800 producteurs et veillons à ce que le poulet que vous servez soit sain, délicieux et conforme aux normes les plus rigoureuses : les vôtres.

