BTB annonce des mesures préventives reliées à la COVID-19 pour l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des détenteurs de parts





MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le Fonds de placement immobilier BTB (TSX: BTB.UN) (« BTB ») annonce aujourd'hui qu'en raison de la COVID-19 et les différents décrets gouvernementaux limitant les regroupements, que l'assemblée générale annuelle et extraordinaire des détenteurs de parts (« l'AGA » ou « l'Assemblée ») prendra la forme d'une assemblée virtuelle. À cet effet, il est important que tous les détenteurs de parts soumettent leurs votes par procuration.

DÉTAILS

Nous suivons de près l'impact de la COVID-19 et sommes conscients des différentes restrictions de déplacement ainsi que les mesures de distanciation sociale qui ont été imposées. Par conséquent, afin d'assurer la sécurité et pour accommoder tous nos détenteurs de parts et parties intéressées qui assistent habituellement à notre AGA, nous avons converti notre Assemblée en webinar virtuel.

Le Conseil des Fiduciaires ainsi que la Haute Direction seront sur place, tel que décrété au sein de notre Contrat de Fiducie, mais un lien audio et une présentation virtuelle seront mis à la disposition de tous (voir les détails ci-dessous).

La présentation ainsi que la réunion seront tenues en anglais; toutefois, la présentation sera traduite en français dans les jours qui suivent l'Assemblée et sera disponible sur le site web de BTB.

Contrairement à nos appels trimestriels, où les analystes peuvent uniquement poser des questions, les lignes seront ouvertes à tous suivant la conclusion de l'AGA. Pour les participants qui seront connectés par le lien web, un champ pour les questions sera ouvert et acheminé à la Haute Direction.

Si vous désirez envoyer une question avant la tenue de l'AGA, veuillez envoyer celles-ci par courriel à Mme Stéphanie Léonard (sleonard@btbreit.com) au plus tard le 5 juin 2020.

Veuillez noter que tous les votes doivent être envoyés par procuration puisque les votes en ligne ne seront pas permis.

HORAIRE

11:00 : Ouverture de l'Assemblée par M. Jocelyn Proteau, Président du Conseil et Fiduciaire.

11:15 : Michel Léonard, Président et Chef de la Direction prendra la ligne pour discuter de la performance et des résultats du Fond pour l'exercice financier terminant le 31 décembre 2019, et M. Benoit Cyr, Chef des Finances pour discutera des résultats financiers pour la même période.

12:00 : Michel Léonard et Benoit Cyr discuteront de la COVID-19 et ses impacts.

12:15 : Remarques finales et fermeture de l'Assemblée par M. Jocelyn Proteau.

12:30 : Période de questions et réponses. Veuillez noter que la période de questions sera ouverte pour une heure.

13:15 : Toutes les lignes seront déconnectées.

Veuillez noter que cet horaire est approximatif et les différents intervenants peuvent prendre plus ou moins de temps que prévu.

INSTRUCTIONS POUR ASSISTER À LA TÉLÉCONFÉRENCE

DATE: Lundi, 8 juin 2020



HEURE : 11 heures, Heure de l'Est



COMPOSEZ : Toronto & Local: 1-416-764-8688

Amérique du Nord (sans frais) : 1-888-390-0546



LIEN AUDIO & PRÉSENTATION:

https://produceredition.webcasts.com/starthere.jsp?ei=1312529&tp_key=0d28c107ff

Le lien de la présentation peut aussi être retrouvée sur le site web du Fonds au www.btbreit.com, relations aux investisseurs, présentations annuelles.

DIFFÉRÉ : Du 8 juin, 2020, 13 heures, au 15 juin 2020 à 23 heures 59 en composant :





1-416-764-8688 (local) or 1-888-390-0546 (sans frais) et en composant le numéro de référence suivant: 148114 #.

À PROPOS DE BTB

BTB est une fiducie de placement immobilier dont les parts se transigent sur la Bourse de Toronto. BTB est un important propriétaire immobilier dans l'est du Canada. En date du 8 mai 2020, BTB est propriétaire de 65 propriétés commerciales, de bureaux et industrielles totalisant environ 5,4 millions de pieds carrés. La valeur totale des actifs de BTB est d'environ de 900 millions $.

LES OBJECTIFS DE BTB

Produire des distributions en espèces fiscalement avantageuses pour les porteurs de parts; Croître ses actifs par la croissance interne et par des acquisitions relutives dans le but d'augmenter le bénéfice distribuable pour supporter les distributions; Optimiser la valeur des actifs par une gestion dynamique des propriétés pour maximiser la valeur à long terme des propriétés ainsi que ses parts.

BTB offre un plan de réinvestissement des distributions aux porteurs de parts, lequel permet aux participants de réinvestir leurs distributions mensuelles en parts additionnelles de BTB, à un prix calculé en fonction du cours moyen pondéré des parts à la Bourse de Toronto durant les cinq jours de bourse qui précèdent immédiatement la date de distribution, escompté de 3%.

Pour de l'information plus détaillée, visitez le site internet du Fonds au www.btbreit.com

