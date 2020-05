Relance économique : Énergir annonce la mise en place d'une nouvelle mesure de soutien pour ses clients





Les clients résidentiels et commerciaux pourront conclure des ententes de paiement allant jusqu'à 12 mois

MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Énergir annonce la mise en place d'une nouvelle mesure d'assouplissement pour ses clients résidentiels et commerciaux, permettant l'étalement de leur solde impayé sur une période de 12 mois.

«?En marge de la reprise de certaines activités économiques, nous voulons donner un répit à ceux qui éprouveraient des difficultés. La situation exceptionnelle des dernières semaines laissera assurément une marque sur la sécurité financière de plusieurs Québécois et ces impacts pourraient se faire sentir pour encore plusieurs mois. Cette nouvelle mesure vise ainsi à adoucir le choc et à les aider se remettre sur pied?», déclare Stéphanie Trudeau, vice-présidente exécutive Québec chez Énergir.

Une aide financière additionnelle pour la clientèle résidentielle et commerciale

Alors que le gouvernement du Québec planifie la réouverture graduelle de l'économie, Énergir est consciente que d'importants défis de liquidité attendent les particuliers et les entreprises et souhaite apporter une aide supplémentaire pour les soutenir dans la relance de leurs activités.

D'ailleurs, dès le début de la pandémie à la Covid-19, Énergir a déployé des moyens pour soulager la pression financière de ses clients, notamment en cessant toutes les procédures de recouvrement, incluant la suspension de la facturation de frais de retard de paiement pour l'ensemble de la clientèle, et en ne procédant à aucune interruption de service.

Énergir poursuit par ailleurs sa réflexion afin d'offrir des solutions répondant aux besoins évolutifs des clients.

Marche à suivre

Les clients résidentiels et commerciaux vivant une situation difficile sont ainsi invités à communiquer avec l'entreprise afin de convenir d'une solution qui répondra à leur besoin.

L'équipe dédiée aux mesures d'assouplissement peut être jointe par courriel à gcr@energir.com ou par téléphone au 1 800 548 9611.

La période visée pour l'échelonnement des paiements sera du 1er juillet 2020 au 1er juillet 2021.

Pour plus d'information, consultez le www.energir.com/covid-19

À propos d'Énergir

Comptant plus de 8 milliards de dollars d'actifs, Énergir est une entreprise diversifiée du secteur énergétique dont la mission est de répondre de manière de plus en plus durable aux besoins énergétiques de ses quelque 525 000 clients et des communautés qu'elle dessert. Principale entreprise de distribution de gaz naturel au Québec, Énergir y produit également, par le biais de filiales, de l'électricité à partir d'énergie éolienne. Aux États-Unis, par le biais de filiales, l'entreprise est présente dans près d'une quinzaine d'États où elle produit de l'électricité de sources hydraulique, éolienne et solaire, en plus d'être le principal distributeur d'électricité et le seul distributeur de gaz naturel de l'État du Vermont. Énergir valorise l'efficacité énergétique, investit et s'investit dans des projets énergétiques novateurs tels que le gaz naturel renouvelable et le gaz naturel liquéfié et comprimé. Par le biais de ses filiales, elle offre également une variété de services énergétiques. Énergir souhaite devenir le partenaire recherché et apprécié par tous ceux et celles qui aspirent à un avenir énergétique meilleur.

