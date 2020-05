Déclaration commune de la ministre Qualtrough, du ministre Morneau et du ministre Duclos





GATINEAU, QC, le 8 mai 2020 /CNW/ - L'honorable Carla Qualtrough, ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'oeuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, l'honorable Jean-Yves Duclos, président du Conseil du Trésor, et l'honorable Bill Morneau, ministre des Finances, ont fait aujourd'hui la déclaration suivante :

«?Le données sur l'emploi d'aujourd'hui montrent que la COVID-19 a des incidences réelles sur les communautés et les familles dans tout le pays. Depuis le début de cette crise, nous nous sommes concentrés à fournir aux Canadiens le soutien dont ils ont besoin et sur leur sécurité alors que nous travaillons ensemble à contenir la propagation du virus.

C'est pour cela que notre gouvernement a pris des mesures sans précédent afin d'appuyer les Canadiens et leurs familles durant cette période difficile. Nous avons notamment mis en oeuvre la Subvention salariale d'urgence du Canada pour aider à maintenir le plus grand nombre possible de Canadiens au travail et leur permettre de maintenir le lien avec leur employeur. Afin d'appuyer ceux qui ont perdu des revenus en raison de la COVID-19, nous avons mis en place la Prestation canadienne d'urgence (PCU), qui verse 2?000 $ par mois à ceux qui en ont le plus besoin. En cours de route, nous avons également veillé à ce que cette prestation profite à encore plus de Canadiens et reflète les différentes réalités avec lesquelles ils doivent composer. À ce jour, plus de sept millions de Canadiens ont eu accès à la PCU.

Les Canadiens doivent savoir que nous mettrons tout en oeuvre pour protéger leur sécurité d'emploi alors que nous continuons à lutter contre l'épidémie mondiale de COVID-19. C'est pour cela que notre gouvernement a apporté un soutien direct aux petites entreprises par le biais du Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC) et a annoncé l'Aide d'urgence du Canada pour le loyer commercial afin d'aider ces dernières à payer leur loyer.

Ces initiatives, ainsi que la bonification de l'Allocation canadienne pour enfants et du crédit pour la TPS, permettent aux familles d'avoir rapidement plus d'argent dans leurs poches au moment où elles en ont le plus besoin et contribuent à préparer notre économie pour une reprise forte et prospère.

Tandis que les provinces et territoires commencent à lever les restrictions et que notre gouvernement continue de prendre des mesures menant à la reprise économique, nous serons là pour les Canadiens. Ensemble, nous traverserons cette période difficile.?»

Prestation canadienne d'urgence

La Prestation canadienne d'urgence (PCU) est une mesure temporaire de soutien du revenu à l'intention des travailleurs qui ont cessé de travailler en raison de la COVID-19. Pour aider davantage de Canadiens à bénéficier de la PCU, les travailleurs peuvent atteindre un revenu de 1?000 $ par mois tout en recevant la PCU.

Les personnes qui sont admissibles aux prestations régulières ou les prestations de maladie de l'assurance-emploi, ou qui ont récemment épuisé les prestations régulières ou les prestations de pêcheur de l'assurance-emploi peuvent également être admissibles.

La PCU offre 500 dollars par semaine pour une période maximale de 16 semaines et est disponible du 15 mars au 3 octobre 2020.

En date du 6 mai 2020, 7,72 millions de Canadiens ont eu accès à la PCU et 28,82 milliards de dollars ont été versés en prestations.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande, visitez le site www.canada.ca/coronavirus-CERB

Subvention salariale d'urgence du Canada

La Subvention salariale d'urgence du Canada (SSUC) appuie les employeurs les plus touchés par la pandémie et aide à protéger les emplois dont les Canadiens dépendent.

La Subvention couvre généralement 75 % du salaire d'un employé - jusqu'à concurrence de 847 $ par semaine - pour les employeurs de toutes tailles et de tous les secteurs qui ont subi une diminution dans leurs revenus bruts d'au moins 15 % en mars et de 30 % en avril et en mai.

Le programme sera en vigueur pour une durée de 12 semaines, soit du 15 mars au 6 juin 2020.

Les employeurs qui sont admissibles à la SSUC ont droit au plein remboursement de certaines cotisations de l'employeur au titre de l'assurance emploi, du Régime de pensions du Canada, du Régime des rentes du Québec et du Régime québécois d'assurance parentale versées aux employés qui sont en congé payé.

Depuis le lancement de la SSUC la semaine dernière, les employeurs ont demandé des subventions pour plus de 1,7 million de travailleurs.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande, visitez le site de l'ARC.

Compte d'urgence pour les petites entreprises

Afin de s'assurer que les petites entreprises ont accès aux capitaux dont elles ont besoin pour relever les défis actuels, le gouvernement du Canada a lancé le nouveau Compte d'urgence pour les entreprises canadiennes (CUEC), qui est offert par les institutions financières admissibles en collaboration avec Exportation et développement Canada (EDC).

Ce programme fournira aux petites entreprises et aux organismes à but non lucratif des prêts sans intérêt jusqu'à concurrence de 40?000 $ en vue de les aider à payer leurs coûts de fonctionnement durant une période où leurs revenus ont été temporairement réduits en raison des répercussions économiques de la COVID-19. Ils pourront ainsi se remettre plus rapidement à fournir des services dans leurs communautés et à créer des emplois. Le remboursement du solde du prêt au plus tard le 31 décembre 2022 entraînera une radiation de 25 % du prêt, jusqu'à concurrence de 10?000 $.

En date du 7 mai, les demandes présentées par 564?000 personnes au titre du CUEC ont été approuvées, ce qui représente un total de 21,8 milliards de dollars de fonds cumulatifs déboursés. Des demandes supplémentaires sont admises chaque jour.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'admissibilité et la façon de présenter une demande, visitez le site https://ceba-cuec.ca/fr/.

