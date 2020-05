Validation et fiabilité du test rapide de BIOZEK pour le COVID-19





APELDOORN, Pays-Bas, 8 mai 2020 /PRNewswire/ -- La validation et la spécificité globale du test rapide Biozek indiquent une précision de 98 % pour les IgG et de 96 % pour les IgM, soit les critères de référence pour les tests rapides d'anticorps. D'autres travaux de recherche sont actuellement menés dans divers hôpitaux universitaires, y compris le centre hospitalier universitaire d'Amsterdam. Des données globalement fiables n'étaient pas encore disponibles concernant les niveaux d'anticorps dans les infections bénignes et sur la manière dont les anticorps neutralisent le virus. Inzek a donc pris l'initiative de soutenir l'étude complémentaire, dont les premiers résultats de test sont encourageants. L'étude et les résultats finaux seront publiés prochainement.

Experte des tests rapides, la société Inzek a voulu contribuer à la lutte contre le Covid-19 et a toujours encouragé la recherche et les tests. Inzek nie les critiques et allégations contenues dans l'article du journal « Trouw » qui, de l'avis d'Inzek, sont basées sur une enquête incomplète. Cet article a servi de point de référence pour des journaux dans le monde entier.

Inzek et ses partenaires B Tribe Trading, Mach-E & Clindia / Bipharma souhaitent souligner que Marien de Jonge, PhD, Radboud UMC, n'a pas reçu, examiné ou utilisé le test Biozek en personne. De plus, Marien de Jonge a déclaré à Inzek qu'aucune recherche de fond n'avait été menée et qu'il n'avait collecté aucune donnée avant d'exprimer son opinion à la plateforme Investico, ayant abouti à l'article du mardi 5 mai dans « Trouw ». Dans l'article, la société néerlandaise de biotechnologie Inzek a été accusée à tort. Leur enquête était incomplète. Plus important encore, ils auraient dû suivre la référence d'Inzek aux recherches en cours menées par le centre hospitalier universitaire d'Amsterdam.

Nous aimerions également souligner que les deux études mentionnées dans l'article ne concernent pas le test Biozek. Il s'agit d'un test différent, mais il est commodément étiqueté comme étant identique. Il n'existe aucune preuve pour étayer cette conclusion.

Le test rapide BIOZEK a été certifié par différentes autorités, donnant lieu à la certification CE. Les demandes de renseignements sur l'enregistrement susmentionné et la procédure effectuée, ainsi que l'autorisation des dispositifs médicaux, n'ont pas été étudiées et ne sont pas mentionnées dans l'article.

Inzek et ses partenaires ont engagé des conseillers juridiques et vont mener une action en justice.

www.inzek.nl

