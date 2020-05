icometrix accueille Jennifer Young en tant que directrice commerciale





LOUVAIN, Belgique et CHICAGO, 8 mai 2020 / PRNewswire / - icometrix, le leader mondial en solutions logicielles conçues pour extraire des données cliniquement significatives à partir de scintigraphies cérébrales en utilisant l'intelligence artificielle (IA), se réjouit d'annoncer que Jennifer Young a rejoint la société en tant que directrice commerciale.

Ayant occupé des postes de leadership commercial et de direction dans trois sociétés du classement Fortune 500, Jennifer apporte plus de 20 années d'expérience dans les domaines de la radiologie, des dispositifs médicaux et des services de santé couvrant les marchés des fournisseurs, des employeurs et des payeurs.

Jennifer sera chargée d'élaborer la stratégie commerciale et de développer l'organisation commerciale afin d'accélérer la stratégie de croissance d'icometrix.

Jennifer est titulaire d'un MBA de l'Université de Caldwell et diplômée du programme de développement de leadership mondial Jack F. Welch à Crotonville, New York. La passion de Jennifer pour améliorer les soins et les résultats pour les patients, tout en aidant les systèmes de santé à mieux fonctionner pour leurs patients, l'a amenée à joindre icometrix.

« Je suis ravie et honorée de rejoindre l'équipe icometrix », déclare Jennifer. «J'ai toujours eu une affinité pour la radiologie et la valeur qu'elle offre aux patients, aux cliniciens et à la recherche. icometrix façonne l'avenir de la radiologie et se consacre à l'amélioration des soins et des résultats pour les patients, à la fois par le biais des médecins traitants qu'elle dessert que par le biais de l'industrie pharmaceutique. L'occasion se présente à nous de réunir divers intervenants cliniques pour améliorer la qualité de vie des patients souffrant de troubles neurologiques tels que la sclérose en plaques, la démence et le traumatisme cérébral. »

« Nous sommes enchantés que Jennifer Young ait rejoint notre incroyable équipe en tant que directrice commerciale », ajoute Wim Van Hecke, PDG d'icometrix. « Son expertise combinée en radiologie, dans l'industrie pharmaceutique et sur le marché des payeurs est vraiment unique. Je suis impatient de travailler en étroite collaboration avec Jennifer pour aider les radiologues, les hôpitaux, les sociétés pharmaceutiques et, avant tout, les patients », conclut Wim Van Hecke.

À propos d'icometrix

icometrix propose des solutions d'IA permettant d'obtenir des données cliniquement significatives à partir d'examens IRM et TDM. Son portefeuille icobrain incorpore la volumétrie cérébrale pour les patients souffrant de troubles neurologiques dans la pratique clinique. icolung, une solution d'IA lancée pour aider à combattre le COVID-19, quantifie la pathologie pulmonaire sur la TDM thoracique chez les patients COVID hospitalisés. Aujourd'hui, la société ico metrix est active à l'international dans plus de 100 pratiques cliniques et travaille avec des prestataires de soins de santé et des sociétés pharmaceutiques dans l'évaluation des essais pharmaceutiques pour les maladies neurologiques.

