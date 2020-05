La Capitale offre gracieusement une protection en cas d'hospitalisation liée à la COVID-19 à ses assurés de maladies graves et leur famille





QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - La Capitale Assurance et services financiers agit concrètement pour ses assurés et leurs proches en leur offrant une protection gratuite qui contribuera à réduire l'anxiété financière liée à une hospitalisation en lien avec la COVID-19.

Cette protection gratuite est destinée aux assurés détenant une assurance contre les maladies graves acquise individuellement et non par l'entremise de l'employeur ou du syndicat. Elle consiste en le versement d'un montant forfaitaire de 2000 $ et couvre la personne assurée, son conjoint et les enfants de moins de 18 ans résidant à la même adresse.

« La Capitale est à l'écoute des besoins de ses membres et nous croyons qu'une telle protection contribuera à réduire le stress financier lié à l'hospitalisation d'un membre de leur famille. Notre mission en tant que mutuelle a toujours été de valoriser et de protéger ce que nos membres ont de plus précieux. Cette mesure touche des milliers de familles dans toutes les provinces canadiennes », a déclaré Jean St-Gelais, président du conseil et chef de la direction de La Capitale Assurance et services financiers.

La protection contre une hospitalisation liée à la COVID-19 est un complément naturel à l'assurance maladies graves, sachant les implications que cela représente pour une famille. En effet, l'assurance maladies graves est conçue pour faire face aux conséquences financières découlant d'un diagnostic de maladie critique.

Cette protection s'ajoute automatiquement aux contrats d'assurance individuelle contre les maladies graves en vigueur et sera offerte jusqu'au 31 juillet 2020. Les détenteurs de cette assurance n'ont pas besoin de contacter La Capitale pour la faire ajouter. Les détails de cette protection sont disponibles ici : www.lacapitale.com/fr/covid#protection-hospitalisation

La Capitale contribue à sa façon à la réouverture graduelle de l'économie avec cette protection contre les répercussions financières liées à l'hospitalisation d'un enfant ou de son parent client de la mutuelle.

Cette mesure s'ajoute aux nombreuses autres initiatives prises par La Capitale depuis le début de la crise pour soutenir et aider sa clientèle et la collectivité. Pour plus d'information sur l'ensemble de ces mesures, rendez-vous à lacapitale.com/info-covid

Fidèle à ses valeurs mutualistes depuis près de 80 ans, La Capitale se donne pour mission de protéger ce qui est le plus cher aux yeux de ses membres, leur santé et celle de leurs proches, leur sécurité financière et leurs biens. Cet engagement tient toujours en cette période de turbulence inédite. La Capitale est particulièrement là pour accompagner et servir ses clients et ses membres.

À propos de La Capitale

Créée en 1940, La Capitale Assurance et services financiers est bien présente au Québec et dans l'ensemble du Canada. Comptant plus de 2 800 employés, elle s'appuie sur des valeurs mutualistes pour aider ses clients à bâtir, protéger et valoriser ce qu'ils considèrent comme essentiel à leur sécurité financière. Elle offre des produits d'assurance et des services financiers à la population en général et plus particulièrement aux membres du personnel des services publics québécois. Avec un actif de 8,8 milliards de dollars, La Capitale occupe une place de choix parmi les assureurs d'importance au Canada.

