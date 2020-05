Déclaration - Les ministres MacAulay et Sajjan soulignent le 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe





OTTAWA, le 8 mai 2020 /CNW/ - Aujourd'hui, l'honorable Lawrence MacAulay, ministre des Anciens Combattants et ministre associé de la Défense nationale, et l'honorable Harjit Sajjan, ministre de la Défense nationale, ont prononcé la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe :

« Le jour de la Victoire en Europe - le 8 mai 1945 - a marqué la fin officielle de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Des foules ont célébré cette victoire au Canada, en Europe et dans les pays alliés du monde entier.

Plus d'un million de Canadiens et de Terre-Neuviens ont servi dans l'Armée canadienne, dans la Marine royale du Canada et dans l'Aviation royale du Canada pendant le conflit. Plus de 45 000 ont perdu la vie, 55 000 ont été blessés et des milliers sont rentrés chez eux avec des blessures mentales persistantes. Douze mille autres sont partis en mer avec la marine marchande. Des millions de plus ont soutenu l'effort de guerre sur le front intérieur.

Nous nous souvenons du major?général George Kitching, l'un des plus jeunes généraux des armées alliées de la Seconde Guerre mondiale. Il a contribué à l'organisation du dépôt des armes des Allemands aux Pays-Bas. Le major?général Kitching était également présent lors de la cérémonie de signature de la capitulation dans la ville néerlandaise de Wageningen en mai 1945.

Nous rendons hommage à Annie (Goode) McNamara, qui a servi dans le Corps féminin de l'Aviation royale du Canada en tant qu'interprète dans un spectacle de variétés militaire itinérant. Mme McNamara a été témoin des horreurs de la guerre : souvent, les artistes visitaient aussi les blessés, y compris des enfants, dans les hôpitaux de l'Angleterre, et elle s'est rendue au camp de concentration nazi de Bergen-Belsen.

Nous rendons hommage au premier maître de 1re classe George Edward (Ted) Jamieson, de la bande Upper Cayuga des Six Nations, qui a été membre des cadets de la marine dans sa jeune adolescence et qui, quelques années plus tard, est devenu clairon de la Réserve de volontaires de la Marine royale du Canada. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a servi en tant que matelot de 2e classe sur les bases navales de la côte est NCSM Stadacona et NCSM Cornwallis. Il a également servi en mer à bord du dragueur de mines NCSM Drummondville pendant la bataille de l'Atlantique.

Aujourd'hui, nous exprimons la gratitude d'une nation à tous les Canadiens qui ont servi pour défendre la paix et la liberté. En cette période sans précédent, tandis que nous réfléchissons à cet anniversaire marquant, prenons le temps d'honorer leur contribution, leurs réalisations et leur sacrifice.

Le Canada se souvient. »

