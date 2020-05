Darling Ingredients Inc. présente ses résultats financiers pour le premier trimestre 2020





IRVING, Texas, 8 mai 2020 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. (NYSE : DAR, « Darling »)

Premier trimestre 2020

Bénéfice net de 85,5 millions de dollars, soit 0,51 dollar par action diluée selon les PCGR

Ventes nettes de 852,8 millions de dollars

BAIIDA ajusté de 213,3 millions de dollars

Diamond Green Diesel (« DGD ») a réalisé un BAIIDA de 2,63 dollars par gallon sur environ 79 millions de gallons vendus

Darling a déclaré des ventes nettes de 852,8 millions de dollars pour le premier trimestre 2020, contre des ventes nettes de 835,1 millions de dollars pour la même période l'année dernière. Le bénéfice net attribuable à Darling pour le trimestre clos le 28 mars 2020 s'est élevé à 85,5 millions de dollars, soit 0,51 dollar par action diluée, contre un bénéfice net de 18 millions de dollars, soit 0,11 dollar par action diluée, pour le premier trimestre 2019.

« Conformément aux prévisions que nous avions communiquées en février 2020 lors de notre conférence sur les résultats, nous avons enregistré d'excellents résultats au premier trimestre, générant un BAIIDA ajusté combiné de 213 millions de dollars », a déclaré Randall C. Stuewe, PDG de Darling Ingredients Inc. « La diversité de notre plateforme mondiale, dont les activités vont de la nourriture aux aliments pour animaux, en passant par les hydrocarbures verts, nous aide à surmonter la pandémie de COVID-19. »

« Nous continuons de mettre en oeuvre notre stratégie mondiale pour créer des ingrédients durables pour l'alimentation animale, l'alimentation humaine et les carburants à partir des flux de déchets de l'industrie alimentaire et jouer un rôle de premier plan dans la production d'hydrocarbures verts afin de contribuer à la décarbonisation de la planète. Avant tout, Darling s'est assurée de fournir un environnement de travail sûr à ses employés dans les plus de 200 sites de son réseau à travers le monde », a ajouté Randall C. Stuewe. « Nous prenons également les mesures nécessaires pour préserver notre bilan dans le contexte actuel. Face aux perturbations et à la possible diminution des volumes de matières premières traités auxquelles nous pouvons nous attendre au cours du prochain trimestre, nous sommes résolus à maîtriser et à réduire les dépenses d'exploitation dans toute la société. Dans cette logique, nous visons un report de 15 % à 20 % des dépenses en capital jusqu'à ce que l'incertitude entourant l'épidémie de Covid-19 s'améliore. »

« En avril, DGD avait accumulé plus de 600 millions de dollars de trésorerie, ce qui était suffisant pour financer l'expansion de phase II 2020 de DGD et fournir à chaque partenaire de la coentreprise une part de 125 millions de dollars. De plus, Darling prévoit de recevoir 65 à 75 millions de dollars supplémentaires en juillet conformément à la politique de répartition de DGD », a déclaré Randall C. Stuewe.

Au 28 mars 2020, Darling disposait de 76,4 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie et 795,9 millions de dollars disponibles dans le cadre des conventions de crédit renouvelables conclues. L'encours total de la dette à la fin du premier trimestre 2020 était de 1,75 milliard de dollars.

En vertu de l'autorisation actuelle de rachat d'actions de Darling, la société a racheté 2,2 millions d'actions ordinaires au cours du premier trimestre pour un total de 55 millions de dollars. Darling dispose d'environ 126 millions de dollars dans le cadre de son autorisation actuelle.

Son BAIIDA ajusté combiné était de 213,3 millions de dollars pour le premier trimestre 2020, contre 133,3 millions de dollars pour la même période en 2019.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Web de la société : http://www.darlingii.com. Pour consulter la fiche d'information de la société sur l'environnement, la société et la gouvernance (ESG), rendez-vous sur la page : http://www.commitment.darlingii.com/metrics/esgfactsheet.

