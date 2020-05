Les mises en chantier d'habitations au Canada ont varié selon les régions en avril





OTTAWA, le 8 mai 2020 , le 8 mai 2020 -- L'enquête mensuelle de la SCHL intitulée Relevé des mises en chantier et des achèvements (RMCA) a été réalisée en avril dans toutes les provinces sauf au Québec, en raison des mesures liées à la pandémie adoptées à la fin de mars. Au Québec, la construction résidentielle a repris le 20 avril. Nous reprendrons donc en mai l'enquête du RMCA pour la province de Québec. Le présent communiqué fournit les données nationales sur les mises en chantier d'habitations sans les chiffres du Québec pour permettre d'évaluer l'impact de la pandémie de COVID-19 là où le RMCA a été réalisé.

La tendance des mises en chantier d'habitations se chiffrait à 199 589 en avril 2020, en baisse par rapport à celle de 204 899 enregistrée en mars 2020. Si l'on exclut le Québec, la tendance se situait à 155 995 en avril 2020 et était en hausse par rapport à celle de 153 463 enregistrée le mois précédent. Cette tendance correspond à la moyenne mobile de six mois du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé (DDA) de mises en chantier d'habitations.

« En dehors du Québec, la tendance nationale des mises en chantier d'habitations a augmenté en avril, malgré l'impact des mesures de confinement liées à la COVID-19, a déclaré Bob Dugan, économiste en chef à la SCHL. Cette tendance reflète la forte croissance des mises en chantier de logements collectifs en Ontario, en Saskatchewan et au Manitoba. Nous prévoyons que ces provinces accuseront des baisses à court terme. »

Étant donné la grande variabilité des chiffres estimatifs mensuels, la SCHL tient compte de la tendance, en plus du nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé, pour obtenir un portrait plus complet de l'état du marché de l'habitation canadien. Dans certaines situations, il pourrait être trompeur de n'analyser que les données désaisonnalisées annualisées (DDA), car les mises en chantier d'habitations sont alimentées surtout par le segment des logements collectifs, où l'activité peut varier beaucoup d'un mois à l'autre.

Dans l'ensemble des régions du Canada sauf le Québec, le nombre mensuel désaisonnalisé et annualisé de mises en chantier d'habitations a augmenté de 10,8 % en avril par rapport à mars. Dans les centres urbains, ce nombre s'est accru de 12,4 % en avril. Il a augmenté de 35,7 % dans le segment des logements collectifs, mais diminué de 27,1 % dans celui des maisons individuelles.

Dans les régions rurales, sauf celles du Québec, le nombre désaisonnalisé annualisé de mises en chantier d'habitations est estimé à 7 285.

Des données provisoires sur les mises en chantier d'habitations, en français ou en anglais, sont également diffusées sur le site Web et le Portail de l'information sur le marché de l'habitation de la SCHL. Nos analystes peuvent également fournir d'autres observations sur leurs marchés respectifs.

Comme de nombreux autres organismes gouvernementaux, nous surveillons l'évolution de la situation concernant la COVID-19. La diffusion mensuelle de nos données provisoires sur les mises en chantier d'habitations se poursuivra comme prévu. La SCHL rapportera toute incidence sur sa capacité de recueillir des données sur le logement.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada, la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, vient en aide aux Canadiens dans le besoin et fournit des résultats de recherches et de l'information aux gouvernements, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du Canada.

Données provisoires sur les mises en chantier dans les centres de 10 000 habitants et plus



Maisons individuelles Autres Tous les logements







avril 2019 avril 2020 % avril 2019 avril 2020 % avril 2019 avril 2020 % Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

12 11 -8 1 0 -100 13 11 -15 Î.-P.-É.

12 12 - 8 36 350 20 48 140 N.-É.

83 106 28 159 37 -77 242 143 -41 N.-B.

16 32 100 82 94 15 98 126 29 Atlantique

123 161 31 250 167 -33 373 328 -12 Qc

578 0 -100 3 581 0 -100 4 159 0 -100 Ont.

1 157 1 221 6 5 519 6 201 12 6 676 7 422 11 Man.

183 153 -16 307 377 23 490 530 8 Sask.

46 64 39 50 116 132 96 180 88 Alb.

725 650 -10 1 335 1 296 -3 2 060 1 946 -6 Prairies

954 867 -9 1 692 1 789 6 2 646 2 656 0 C.-B.

752 606 -19 3 560 1 753 -51 4 312 2 359 -45 Canada (10 000+)

3 564 2 855 -20 14 602 9 910 -32 18 166 12 765 -30 Canada (10,000+ sans Quebec)

2 986 2 855 -4 11 021 9 910 -10 14 007 12 765 -9





















Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission

27 30 11 56 9 -84 83 39 -53 Barrie

3 23 ## 48 11 -77 51 34 -33 Belleville

28 52 86 6 4 -33 34 56 65 Brantford

11 24 118 25 137 448 36 161 347 Calgary

254 241 -5 701 334 -52 955 575 -40 Edmonton

323 310 -4 546 880 61 869 1 190 37 Grand Sudbury

3 6 100 0 2 ## 3 8 167 Guelph

15 17 13 8 0 -100 23 17 -26 Halifax

42 75 79 126 10 -92 168 85 -49 Hamilton

31 27 -13 430 43 -90 461 70 -85 Kelowna

41 36 -12 32 18 -44 73 54 -26 Kingston

19 28 47 26 13 -50 45 41 -9 Kitchener-Cambridge-Waterloo

82 50 -39 1 087 40 -96 1 169 90 -92 Lethbridge

31 12 -61 8 9 13 39 21 -46 London

88 142 61 348 145 -58 436 287 -34 Moncton

7 12 71 78 84 8 85 96 13 Montréal

242 0 -100 2 336 0 -100 2 578 0 -100 Oshawa

28 54 93 6 41 ## 34 95 179 Ottawa-Gatineau

270 223 -17 628 613 -2 898 836 -7 Gatineau

43 0 -100 365 0 -100 408 0 -100 Ottawa

227 223 -2 263 613 133 490 836 71 Peterborough

17 17 - 15 28 87 32 45 41 Québec

64 0 -100 288 0 -100 352 0 -100 Regina

10 19 90 25 61 144 35 80 129 Saguenay

10 0 -100 12 0 -100 22 0 -100 St. Catharines-Niagara

109 86 -21 209 39 -81 318 125 -61 Saint John

5 12 140 0 0 - 5 12 140 St. John's

7 7 - 1 0 -100 8 7 -13 Saskatoon

29 38 31 22 48 118 51 86 69 Sherbrooke

24 0 -100 100 0 -100 124 0 -100 Thunder Bay

1 0 -100 0 0 - 1 0 -100 Toronto

234 182 -22 2 920 4 880 67 3 154 5 062 60 Trois-Rivières

23 0 -100 39 0 -100 62 0 -100 Vancouver

348 284 -18 2 524 1 001 -60 2 872 1 285 -55 Victoria

55 52 -5 395 415 5 450 467 4 Windsor

44 39 -11 24 30 25 68 69 1 Winnipeg

158 134 -15 286 347 21 444 481 8 Toutes les régions

2 683 2 232 -17 13 355 9 242 -31 16 038 11 474 -28 Toutes les régions (sans Quebec)

2 277 2 232 -2 10 215 9 242 -10 12 492 11 474 -8

Données fondées sur les définitions du recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes





Données provisoires sur les mises en chantier d'habitations - données désaisonnalisées annualisées (DDA)



Maisons individuelles Autres Tous les logements







Mars 2020 Avril 2020 % Mars 2020 Avril 2020 % Mars 2020 Avril 2020 % Provinces (10 000+)



















T.-N.-L.

275 302 10 49 3 -94 324 305 -6 Î.-P.-É.

178 179 1 144 432 200 322 611 90 N.-É.

1 760 2 005 14 719 450 -37 2 479 2 455 -1 N.-B.

1 694 1 084 -36 1 215 1 200 -1 2 909 2 284 -21 Qc

6 3 06 0 -100 33 947 0 -100 40 253 0 -100 Ont.

24 397 17 478 -28 41 669 76 150 83 66 066 93 628 42 Man.

1 906 1 824 -4 2 976 4 524 52 4 882 6 348 30 Sask.

1 087 1 078 -1 576 1 392 142 1 663 2 470 49 Alb.

13 743 7 595 -45 18 415 15 667 -15 32 158 23 262 -28 C.-B.

7 449 6 736 -10 23 297 21 031 -10 30 746 27 767 -10 Canada (10 000+)

58 795 38 281 -35 123 007 120 849 -2 181 802 159 130 -12 Canada (toutes les régions)

69 247 47 031 -32 126 170 124 235 -2 195 420 171 265 -12 Canada (10 000+ sans le Québec)

52 489 38 281 -27 89 060 120 849 36 141 549 159 130 12 Canada (toutes les régions sans le Québec)

59 441 43 956 -26 90 780 122 460 35 150 224 166 415 11





















Régions métropolitaines



















Abbotsford-Mission

367 356 -3 312 108 -65 679 464 -32 Barrie

835 958 15 60 132 120 895 1 090 22 Belleville

562 658 17 0 48 ## 562 706 26 Brantford

596 465 -22 216 1 644 ## 812 2 109 160 Calgary

5 866 2 767 -53 6 816 4 008 -41 12 682 6 775 -47 Edmonton

5 384 3 812 -29 10 356 10 560 2 15 740 14 372 -9 Grand Sudbury

126 202 60 48 24 -50 174 226 30 Guelph

219 255 16 1 236 0 -100 1 455 255 -82 Halifax

1 203 1 413 17 120 120 - 1 323 1 533 16 Hamilton

379 357 -6 1 044 516 -51 1 423 873 -39 Kelowna

459 360 -22 1 032 216 -79 1 491 576 -61 Kingston

427 381 -11 84 156 86 511 537 5 Kitchener-Cambridge-Waterloo

800 583 -27 4 512 480 -89 5 312 1 063 -80 Lethbridge

440 188 -57 48 108 125 488 296 -39 London

1 916 1 802 -6 2 484 1 740 -30 4 400 3 542 -20 Moncton

244 346 42 552 1 008 83 796 1 354 70 Montréal

2 274 0 -100 15 838 0 -100 18 112

-100 Oshawa

720 756 5 732 492 -33 1 452 1 248 -14 Ottawa-Gatineau

3 725 3 142 -16 5 076 7 356 45 8 801 10 498 19 Gatineau

342 0 -100 1 080 0 -100 1 422

-100 Ottawa

3 383 3 142 -7 3 996 7 356 84 7 379 10 498 42 Peterborough

280 187 -33 1 464 336 -77 1 744 523 -70 Québec

777 0 -100 4 728 0 -100 5 505 0 -100 Regina

239 329 38 24 732 ## 263 1 061 303 Saguenay

2 0 -100 0 0 - 2

-100 St. Catharines-Niagara

1 114 964 -13 528 468 -11 1 642 1 432 -13 Saint John

338 255 -25 504 0 -100 842 255 -70 St. John's

195 197 1 12 0 -100 207 197 -5 Saskatoon

771 633 -18 492 576 17 1 263 1 209 -4 Sherbrooke

314 0 -100 3 120 0 -100 3 434

-100 Thunder Bay

3 648 9 -100 0 0 - 3 648 9 -100 Toronto

6 780 2 387 -65 18 360 58 560 219 25 140 60 947 142 Trois-Rivières

109 0 -100 96 0 -100 205

-100 Vancouver

3 161 3 190 1 18 084 12 012 -34 21 245 15 202 -28 Victoria

642 585 -9 552 4 980 ## 1 194 5 565 366 Windsor

1 179 415 -65 1 284 360 -72 2 463 775 -69 Winnipeg

1 560 1 526 -2 2 964 4 164 40 4 524 5 690 26

Données fondées sur les définitions du Recensement de 2016. Source : Centre d'analyse de marché, SCHL ## non calculable / valeurs extrêmes

