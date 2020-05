Distanciation sociale, sécurité des clients, accès à de l'équipement de protection individuelle : la relance de l'économie préoccupe les PME





MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW/ - À l'heure de la levée progressive des restrictions gouvernementales et de la relance de l'économie, les propriétaires de PME ont plusieurs défis à relever. Selon un nouveau sondage de la FCEI, leurs principales préoccupations sont le respect des règles de distanciation sociale (64 %), se tenir au courant des exigences liées au nettoyage et à la désinfection (55 %), s'assurer que les clients sont à l'aise (53 %), savoir quelles sont les règles (52 %) et avoir accès à des équipements de protection individuelle pour leur entreprise (48 %).

«?La relance de l'économie est une très bonne nouvelle, mais elle s'accompagne de certains défis d'ordre pratique pour les PME. Les entreprises se demandent, par exemple, comment rappeler leurs employés au travail, comment avoir suffisamment de gel désinfectant pour les mains ou encore comment faire respecter les règles de distanciation sociale,?» fait remarquer Jasmin Guénette, vice-président des affaires nationales à la FCEI.

À cet égard, le travail d'information de la CNESST au Québec a été très utile pour épauler les PME dans les nouvelles pratiques à mettre en place en milieu de travail.

«?Les entreprises sont déterminées à tout mettre en oeuvre pour respecter les directives de la santé publique. Cependant, avec des revenus très faibles ou inexistants ainsi que des problèmes de liquidités, plusieurs s'inquiètent de la pression financière supplémentaire qui risque d'être engendrée. Elles désirent que l'aide gouvernementale fonctionne et elles espèrent avoir l'opportunité de faire des ventes pour passer à travers la crise,?» ajoute M. François Vincent, vice-président à la FCEI.

Le dernier coup de sonde de la FCEI a d'ailleurs révélé que :

Trois quarts des propriétaires de PME au Canada pensent qu'il est crucial de faire plus de ventes rapidement pour survivre et moins dépendre des subventions gouvernementales;

Plus des trois quarts préféreraient que le gouvernement donne des lignes directrices plutôt que d'imposer des règles prescriptives quant à la façon de gérer leurs affaires lorsque leur entreprise rouvrira.

«?Les PME peuvent et veulent faire partie de la solution. Il suffit de leur en donner l'occasion. Au Québec, elles pourraient davantage contribuer si on autorisait, comme c'est le cas dans les autres provinces, le ramassage sans contact en bordure de rue. En élargissant les options d'achat, on permettrait aussi bien aux citoyens de choisir leur commerce local qu'aux PME de conserver leur clientèle et de générer des revenus,?» précise M. Vincent.

La FCEI a mis à la disposition des entreprises de partout au pays une panoplie de ressources pour les aider à faire la transition :

Un nouveau groupe Facebook «?Équiper les PME contre la COVID-19?» où les propriétaires de PME peuvent trouver des entreprises qui vendent de l'équipement de protection personnelle.

Des modèles de documents personnalisables et gratuits pour les entreprises ainsi qu'un lien vers les directives provinciales, disponibles à fcei.ca/COVID19.

Des conseils d'experts et du support offerts gratuitement à titre temporaire à tous les propriétaires de PME qui ont besoin de renseignements sur des questions de gestion comme les ressources humaines ou encore l'accès aux différents programmes d'aide : fcei.ca/adhesiongratuite

«?L'idée de faciliter le rapprochement entre les propriétaires d'entreprise qui cherchent à vendre et ceux qui cherchent à acheter de l'équipement de protection individuelle vient d'un entrepreneur qui, à l'un de nos webinaires, nous a mentionné qu'il ne trouvait pas de masques. Une autre participante, propriétaire d'une entreprise d'accessoires pour chiens, lui a alors proposé son aide parce qu'elle fabrique des masques. Les gouvernements, les consommateurs et les associations ont tous un rôle essentiel à jouer pour aider les PME et assurer une relance économique réussie,?» a conclu M. Guénette.

