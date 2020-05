Déclaration du premier ministre à l'occasion du 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe





OTTAWA, le 8 mai 2020 /CNW/ - Le premier ministre Justin Trudeau a fait aujourd'hui la déclaration suivante à l'occasion du 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe :

« Aujourd'hui, en ce 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe, nous prenons un moment pour réfléchir et pour honorer tous ceux qui ont combattu, de même que ceux qui ont fait l'ultime sacrifice pour défendre la liberté et la démocratie.

« En ce jour en 1945, les Canadiens se sont joints au choeur de millions de personnes à travers le monde pour célébrer la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Avec la capitulation inconditionnelle du régime nazi, la dévastation, la peur et la misère causées par plus de cinq ans et demi de combat ont fait place à des sentiments de soulagement, d'espoir et d'optimisme. Bien que la guerre en Asie et dans le Pacifique se poursuivait, des défilés ont eu lieu et les gens chantaient dans les rues. Le Canada et ses alliés célébraient alors la fin d'une lutte qui avait mis à rude épreuve notre résilience et notre humanité.

« Même si les cérémonies commémoratives de cette année se dérouleront en ligne à cause de la pandémie mondiale de COVID-19, j'invite tous les Canadiens à rendre hommage au courage et aux sacrifices de ceux qui ont combattu en Europe, et ceux qui ont soutenu l'effort de guerre au pays, pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous serons toujours redevables à tous ceux qui ont répondu à l'appel du service et qui ont porté l'uniforme. Ces derniers ont tout donné pour que leurs enfants et leurs petits-enfants puissent vivre dans la liberté et la paix.

« N'oublions jamais. »

