Le Fonds de solidarité FTQ participe à un placement privé de IMV INC.





MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Le 7 mai 2020, le Fonds de solidarité FTQ a acquis dans le cadre d'un placement privé 2 622 377 unités (l'« unité ») de IMV inc. (la « société ») à un prix de 2,86 $ CA l'unité, pour une contrepartie totale de 7 499 998,22 $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la société (une « action ordinaire ») et de 0,35 d'un bon de souscription d'actions ordinaires (chaque bon de souscription d'actions ordinaires entier, un « bon de souscription »). Chaque bon de souscription a un prix d'exercice de 3,72 $ CA et pourra être exercé pour une action ordinaire dans les 24 mois suivant la clôture du placement.

Immédiatement avant la clôture du placement, le Fonds de solidarité FTQ était propriétaire véritable de 2 489 156 actions ordinaires, représentant environ 4,87 % des actions ordinaires en circulation. À la suite du placement, le Fonds de solidarité FTQ détient 5 111 533 actions ordinaires de la société de même que 917 832 bons de souscription, représentant, en présumant l'exercice des 917 832 bons de souscription, 6 029 365 actions ordinaires, soit 10 % des actions ordinaires émises et en circulation de la société.

Le Fonds de solidarité FTQ a souscrit aux titres de la société à des fins d'investissement. Cet investissement sera révisé périodiquement et la détention du Fonds pourra être augmentée ou réduite dans le futur, selon le cas.

Une déclaration d'alerte à l'égard de la transaction sera déposée sur SEDAR sous le profil de la société à l'adresse www.sedar.com. Pour obtenir une copie de la déclaration d'alerte, veuillez contacter Liette Leduc, au (514) 850-4850. Le siège social de la société est situé au 130, avenue Eileen Stubbs, bureau 19, Dartmouth, Nouvelle-Écosse, B3B 2C4.

À propos du Fonds de solidarité FTQ

Le Fonds de solidarité FTQ est un fonds d'investissement en capital de développement qui fait appel à l'épargne des Québécois. Avec un actif net de 16,7?milliards de dollars au 30 novembre 2019, le Fonds appuie plus de 215?000 emplois. Le Fonds est partenaire de plus de 3100 entreprises et compte aujourd'hui plus de 700 000 actionnaires-épargnants.

