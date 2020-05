Subventions salariales : garder l'esprit du programme en tête





MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Mis en place à la hâte, le programme de subvention salariale d'urgence devait permettre aux entreprises de maintenir un lien d'emploi avec les travailleurs, plutôt que de les mettre à pied. Il semble toutefois que l'esprit du programme puisse être contourné en permettant à des entreprises de réclamer la subvention uniquement pour les travailleurs actifs qui sont productifs, sans pour autant rétablir le lien d'emploi pour les travailleurs mis à pied. Le Syndicat des Métallos met en garde les employeurs contre un détournement de l'esprit du programme.

« On incite fortement les entreprises à utiliser les subventions salariales d'urgence pour réembaucher les travailleurs en mise à pied, maintenir le lien d'emploi ainsi que les avantages sociaux. Ce sera plus simple quand viendra le temps de la reprise économique. Empocher l'argent de la subvention salariale en laissant des travailleurs recevoir des prestations d'urgence souvent moins avantageuses que l'assurance-emploi, c'est détourner l'esprit du programme », fait valoir le directeur québécois du Syndicat des Métallos, Dominic Lemieux.

La subvention salariale permet à une entreprise de recevoir jusqu'à 847 $ par semaine, soit 75 % d'un salaire allant jusqu'à 58 700 $. Les entreprises sont d'ailleurs invitées à verser les 25 % manquants.

« On peut comprendre une entreprise qui veut éviter la faillite, mais il ne faudrait pas exagérer. Nous aurons les entreprises à l'oeil et on demande au gouvernement une reddition de compte transparente au sujet des entreprises qui auront bénéficié des subventions salariales d'urgence », ajoute Dominic Lemieux.

En plus d'un suivi pour veiller à ce que la subvention salariale d'urgence aille bel et bien aux salaires des travailleurs, les Métallos demandent au gouvernement d'interdire que les fonds du programme puissent être utilisés pour des rachats d'actions ou pour augmenter la rémunération des dirigeants. Dans le même esprit, les entreprises qui bénéficient du programme devront être diligentes sur la capitalisation des régimes de retraite.

Le Syndicat des Métallos, affilié à la FTQ, est le plus important syndicat du secteur privé au Québec. Il regroupe plus de 60 000 travailleurs et travailleuses de tous les secteurs économiques.

