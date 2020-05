Pénurie de bouteilles de bière brunes - Que les acteurs de l'industrie trouvent une solution





MONTRÉAL, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Devant la rareté de plus en plus criante de bouteilles de bière brunes, la Fédération du commerce (FC-CSN) invite les acteurs de l'industrie à trouver un dénouement rapide à la situation. « Les brasseurs, les détaillants et le gouvernement, qui sont actuellement en négociation à ce sujet, doivent développer des solutions afin d'éviter qu'on se retrouve devant une pénurie complète de bouteilles?brunes », explique David Bergeron-Cyr, président de la FC-CSN.

Une pratique responsable qui doit demeurer

L'industrie brassicole, incluant les micro-brasseries, se retrouvera bientôt devant l'impossibilité d'embouteiller ses produits dans ce contenant à remplissage multiple. Produites au Québec, les bouteilles brunes sont réutilisables de 15 à 20 fois, environ, avant d'être recyclées. De plus, elles représentent l'option la plus écologique par rapport aux autres contenants à remplissage unique. « Il ne faudrait surtout pas que l'interdiction de retourner ses bouteilles, entraînée par la COVID-19, vienne fragiliser cette pratique responsable. La consigne des bouteilles à des fins de réutilisation est reconnue pour être l'un des systèmes les plus performants et environnementaux qui soient. Celui du Québec, qui permet la récupération des bouteilles de bière à remplissage multiple, est l'un des meilleurs sur la planète. »

Pistes de solution

Alors que plusieurs détaillants s'opposent à un retour de l'ancienne pratique, du moins dans l'immédiat, une solution à court terme s'impose. « Il serait envisageable d'organiser des centres de dépôt à l'extérieur des commerces afin de minimiser les risques de contamination pour les travailleuses et les travailleurs. Cette solution temporaire permettrait d'alimenter les brasseurs et de maintenir la production, donc les emplois. »

Lorsqu'une solution temporaire sera mise en place, les différents acteurs bénéficieront du temps nécessaire pour concevoir le meilleur système afin de récupérer ce contenant. Toutefois, pour arriver à un consensus, il faudra que les discussions soient menées dans l'intérêt supérieur de tous.

