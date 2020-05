Décès de monsieur Norman Parisien, fervent promoteur de la mobilité durable au Québec





LAVAL, QC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec tristesse que l'équipe de la STL a récemment appris le décès de monsieur Norman Parisien. Acteur dévoué du secteur des transports au Québec, monsieur Parisien a été directeur général de Transport 2000 pendant 25 ans.

« La mise en valeur des membres de l'industrie des transports, l'amélioration du service aux citoyens de la région métropolitaine et la sensibilisation aux enjeux de mobilité font partie de son héritage à notre industrie », souligne Guy Picard, directeur général de la STL.

Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL, ajoute : « Le travail acharné de monsieur Parisien a attiré l'attention du public et des institutions sur les bénéfices du transport collectif, autant environnementaux que sociaux ».

Les membres du conseil d'administration et toute l'équipe de la STL adressent leurs plus sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Parisien.

