Postes Canada souligne le 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe





L'histoire de deux Canadiens marque la défaite du régime nazi.

OTTAWA, le 8 mai 2020 /CNW/ - Postes Canada a dévoilé deux timbres en l'honneur des Canadiens déployés outre-mer ou sur le front intérieur. Ces vignettes marquent le 75e anniversaire du jour de la Victoire en Europe (8 mai 1945), quand la Seconde Guerre mondiale a pris fin sous la capitulation de l'Allemagne nazie devant les forces alliées.

Les timbres racontent l'histoire de Léo Major, un soldat qui s'est battu pour libérer les Pays-Bas, et de l'employée d'usine Veronica Foster, qui a contribué au recrutement d'une main-d'oeuvre féminine en temps de guerre. Ensemble, ils symbolisent les plus de deux millions de Canadiens et de Canadiennes qui ont joué un rôle important dans la victoire des Alliés.

En avril 1945, le soldat Léo Major du Régiment de la Chaudière de l'Armée canadienne fait partie des forces alliées qui, en avançant rapidement à travers la Hollande, libèrent les civils néerlandais d'années brutales d'occupation nazie. Léo Major, surnommé « le fantôme borgne » après avoir perdu partiellement la vue à la suite de l'explosion d'une bombe, se porte volontaire avec son ami, le caporal Welly Arsenault, pour partir en reconnaissance dans la ville de Zwolle alors occupée par les Allemands. Quand Welly Arsenault est tué en début de mission, Léo Major se venge en prenant lui-même d'assaut les postes ennemis. Il piège les Allemands en leur faisant croire à une attaque massive et capture à lui seul des dizaines de prisonniers. Avec l'aide de la résistance locale, il force l'ennemi à se retirer. L'héroïsme de Léo Major lui a valu la Médaille de conduite distinguée et la gratitude éternelle des habitants de la ville.

L'armée et l'économie du Canada ont reçu l'appui d'un nombre sans précédent de Canadiennes qui ont joué un rôle essentiel dans les usines et sur les fermes pendant la guerre. Veronica Foster était l'une d'elles. Jeune femme patriotique d'une grande vivacité, elle passe ses journées à assembler des mitrailleuses Bren dans une usine de Toronto, où elle est découverte. Le gouvernement la surnomme « Ronnie, la fille à la mitrailleuse Bren » dans le cadre d'une efficace campagne promotionnelle qui encourage les femmes de cette génération à se retrousser les manches et à se joindre à l'effort de guerre. Veronica Foster aurait inspiré la création de l'icône fictive « Rosie la riveteuse » qui est apparue plus tard dans des publicités aux États-Unis.

Pour plus de détails sur l'histoire fascinante du soldat Léo Major et de Veronica Foster, regardez cette vidéo. Suivez ces liens pour voir les vidéos qui parlent plus brièvement du soldat Léo Major et de Veronica Foster.

L'émission comprend un carnet de dix timbres PermanentsMC au tarif du régime intérieur, cinq de chaque motif, ainsi que deux plis Premier Jour officiels. Les vignettes ont été conçues par Ivan Novotny de Taylor|Sprules Corporation et imprimées par Lowe-Martin.

Les timbres et les articles de collection sont disponibles en ligne à postescanada.ca/achat. Cliquez sur les liens suivants pour obtenir les images à haute résolution et d'autres renseignements dans le magazine En détail.

