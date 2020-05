Pandémie de la COVID-19 - Le gouvernement du Québec vient en aide aux services de garde non subventionnés, du jamais vu





QUÉBEC, le 8 mai 2020 /CNW Telbec/ - Pour aider les garderies non subventionnées (GNS) et les responsables de services de garde reconnus non subventionnés à reprendre le service durant la période d'ouverture progressive, le gouvernement du Québec annonce qu'il versera un soutien financier de 22 millions de dollars, jusqu'au 19 juin prochain.

L'aide accordée s'ajoute aux 30,5 millions de dollars versés du 16 mars au 1er mai 2020. L'aide financière couvrait notamment une partie des coûts fixes, soit 5,95 $ par jour par place au permis. Lors de la réouverture, soit le 11 mai 2020 en zone froide et le 25 mai 2020 en zone chaude, ce montant passera à 10,10 $ par place au permis jusqu'au 19 juin prochain, ce qui représente un montant total de 21,7 millions de dollars et inclut la période du 4 au 8 mai 2020.

Finalement, des sommes seront également accordées aux responsables de services de garde (RSG) reconnus non subventionnés, pour qu'ils puissent, eux aussi, ouvrir leurs portes et accueillir des enfants. Ces sommes totaliseront environ 370 000 $ pour les 48 RSG dans cette situation.

Citation :

« Nous vivons actuellement une situation exceptionnelle à laquelle notre gouvernement s'adapte quotidiennement. Et en vue de cette réouverture progressive, il est essentiel de mobiliser toutes les forces du réseau de services de garde éducatifs du Québec. Voilà pourquoi nous avons décidé de maintenir notre soutien auprès des GNS et d'ainsi optimiser la capacité du réseau à répondre à la forte demande dans certaines régions, et ce, en prévision d'un retour éventuel à la fréquentation habituelle. Face à cette situation jamais vue, le gouvernement du Québec fait ce qu'il n'a jamais fait. »

Mathieu Lacombe, ministre de la Famille

« Je tiens à saluer le ministre Lacombe et son équipe pour avoir mis en place les conditions favorables à la réouverture des garderies non subventionnées en installation en période de déconfinement graduel. Nous avons apprécié son leadership, son ouverture et son écoute tout au long des négociations des dernières semaines. Notre association et ses membres continuent de soutenir ardemment le gouvernement en cette période de crise sanitaire et sont, avec l'appui essentiel des éducatrices, au rendez-vous pour les parents et leurs enfants à l'échelle du Québec. »

David Haddaoui, président de l'Association des garderies non subventionnées en installation (AGNSI)

« La Coalition GPNS est heureuse que le ministre ait entendu les associations des garderies non subventionnées et qu'il soit sensible à leurs inquiétudes financières. Nous allons nous assurer de bien accompagner les propriétaires pour la réouverture de notre réseau. Veuillez noter que nous continuerons de travailler diligemment en votre nom avec le ministre tout au long de cette période sans précédent afin d'améliorer l'équité et la sécurité de nos garderies non subventionnées, des éducateurs et éducatrices, des parents et des enfants. »

Marie-Claude Collin, présidente de la Coalition des garderies privées non subventionnées

Faits saillants :

Voici le détail de l'aide financière accordée aux GNS par le Ministère depuis le début de la crise :

du 16 mars 2020 au 27 mars 2020 : 20,4 M$;

du 30 mars 2020 au 1 er mai 2020 : 10,1 M$;

mai 2020 : 10,1 M$; du 4 mai 2020 au 19 juin 2020 : 21,7 M$.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur le coronavirus, la population est invitée à consulter le site quebec.ca/coronavirus.

SOURCE Cabinet du ministre de la Famille

Communiqué envoyé le 8 mai 2020 à 06:00 et diffusé par :