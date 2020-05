Velodyne Lidar annonce un accord de vente pluriannuel avec GeoSLAM





Velodyne Lidar, Inc. a annoncé aujourd'hui un accord de vente pluriannuel avec GeoSLAM, un leader mondial du marché des solutions technologiques géospatiales 3D. GeoSLAM utilise des capteurs lidar Velodyne dans son scanner mobile ZEB-HORIZON qui fournit une cartographie 3D des environnements intérieurs, souterrains et difficiles d'accès sans avoir recours au GPS.

Les capteurs Puck LITEtm de Velodyne permettent aux systèmes GeoSLAM de capturer des données de mesures complexes jusqu'à une distance de 100 mètres, fournissant des résultats rapides qui peuvent économiser du temps et de l'argent. ZEB-HORIZON aborde une grande variété de solutions, y compris la modélisation des données du bâtiment (Building Information Modeling, BIM), la construction, l'immobilier, la prospection et l'exploitation minière. Dans une application innovante, les chercheurs de Virginia Tech apportent un champ de bataille de la Première Guerre mondiale aux salles de classe et aux musées, grâce à la cartographie ZEB-HORIZON, dans le cadre d'une expérience de réalité virtuelle. Des scanners GeoSLAM sont également déployés par Entropy Group pour cartographier les écoles de la maternelle à la terminale aux États-Unis, afin de fournir aux premiers intervenants des plans d'étage détaillés dans des situations d'urgence.

« Le fait de travailler avec Velodyne a ouvert de nouvelles possibilités de collecte de données géospatiales, permettant aux entreprises de capturer, traiter et comprendre le monde qui les entoure », a déclaré Darren Burford, directeur des recettes, chez GeoSLAM. « Nous avons combiné les capteurs Velodyne avec notre algorithme SLAM robuste, de manière à créer un produit mobile facile à utiliser, et capable de générer des nuages ??de points 3D en temps réel. »

« GeoSLAM aide les entreprises à transformer leurs activités avec des solutions de cartographie 3D nomades permettant une collecte rapide des données dans des environnements divers », a déclaré Erich Smidt, directeur exécutif pour l'Europe, chez Velodyne Lidar. « Leurs solutions démontrent comment les capteurs Velodyne peuvent aider les décisionnaires à créer des jumeaux numériques (répliques numériques de structures physiques et d'autres domaines d'intérêt) extrêmement précis et détaillés. »

Les capteurs Velodyne Puck LITE fournissent une image à haute résolution permettant de mesurer et d'analyser les environnements intérieurs, extérieurs et souterrains. Conçu pour les applications nécessitant un capteur léger et compact, le Puck LITE offre une résolution et des performances exceptionnelles pour les applications UAV/drones, portables et pour véhicules. Il fournit une vue environnementale complète à 360 degrés pour livrer des données 3D en temps réel.

À propos de Velodyne Lidar

Velodyne propose des solutions lidar intelligentes et puissantes en matière d'autonomie et d'assistance à la conduite. Basée à San Jose, en Californie, Velodyne est connue dans le monde entier pour son portefeuille de technologies de capteurs lidar révolutionnaires. En 2005, le fondateur de Velodyne, David Hall, a inventé les systèmes de lidar à vision panoramique en temps réel au sein de Velodyne Acoustics. L'invention de M. Hall a révolutionné la perception et l'autonomie dans les domaines de l'automobile, de la nouvelle mobilité, de la cartographie, de la robotique et de la sécurité. La gamme de produits haute performance de Velodyne comprend de nombreuses solutions de détection, notamment l'économique Pucktm, la solution polyvalente Ultra Pucktm, la solution de facilitation de l'autonomie Alpha Primetm, la solution optimisée pour les systèmes ADAS Velarraytm et le logiciel révolutionnaire d'aide à la conduite Vellatm.

À propos de GeoSLAM (www.geoslam.com)

GeoSLAM, une société basée au Royaume-Uni, est un leader mondial du marché de la technologie de cartographie mobile 3D nomade. Sa technologie portable unique est extrêmement polyvalente et adaptable à tous les environnements, en particulier les espaces intérieurs, souterrains ou difficiles d'accès, et fournit une cartographie 3D précise sans avoir recours au GPS. La technologie GeoSLAM est facile à utiliser et, en quelques minutes, les clients peuvent créer un modèle 3D très précis de leur environnement. La société a été fondée en 2012 en tant que coentreprise entre CSIRO (l'agence scientifique nationale australienne) et 3D Laser Mapping. Au service des secteurs de la prospection, de l'ingénierie, de l'exploitation minière, de la foresterie, des installations et de la gestion d'actifs, GeoSLAM dispose d'un réseau mondial en expansion, de plus de 70 distributeurs, dont plus de 15 aux États-Unis https://geoslam.com/contact/.

