Vakrangee classée 1re société mondiale dans le secteur des logiciels et des services d'après une évaluation ESG par Sustainalytics





14 e au classement mondial parmi 12 076 sociétés (Global Universe)

1re au classement mondial sur 668 sociétés de logiciels et services (Industry Group)

BOMBAY, Inde, 8 mai 2020 /PRNewswire/ -- En reconnaissance de la supériorité de ses modèles par rapport aux critères environnementaux, sociaux et de gouvernance, Vakrangee Limited (VL) annonce qu'elle s'est classée au 1er rang mondial sur le classement de notation de risques ESG par Sustainalytics parmi 668 sociétés du secteur des logiciels et des services évaluées dans le monde entier. Sustainalytics mentionne que la gestion globale de la Société est solide quant aux problèmes ESG matériels.

Vue d'ensemble sur la notation : la Société présente un risque négligeable de subir un impact financier et matériel par les facteurs ESG en raison d'une faible exposition et d'une gestion forte des questions ESG matérielles.

Sustainalytics est un leader mondial des notations de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). La couverture des notations ESG a été lancée sur 9 000 sociétés et s'est depuis étendue pour couvrir 12 000 sociétés.

En ce qui concerne la confidentialité et la sécurité des données, Vakrangee a reçu une note de 100/100 reflétant ses politiques robustes et énergiques mises en place pour assurer cette protection. Dans le domaine de l'environnement, Vakrangee a bénéficié d'une note de leader du secteur, démontrant les sérieuses politiques de la société sur les approvisionnements écologiques et son programme de réduction des gaz à effet de serre (GES) : elle a ainsi su tirer parti de la technologie pour mettre en oeuvre des initiatives 'Passez au vert' comme la banque sans papier, l'introduction de l'évaluation biométrique et les GAB (guichets automatiques bancaires) sans papier.

En commentant ces actions, M. Dinesh Nandwana, président-directeur général du Groupe Vakrangee Ltd a souligné : « Nous sommes honorés et enthousiastes de recevoir ce classement par Sustainalytics. Chez Vakrangee, nous nous sommes toujours efforcés d'être une société responsable et d'avoir une conscience sociale. Cette notation représente une validation de notre conviction et de notre engagement envers notre modèle d'entreprise de Nextgen Vakrangee Kendras. Cette stratégie commerciale a été cartographiée avec les initiatives de durabilité fidèles aux Objectifs du développement durable des Nations Unies. »

À propos de Vakrangee Limited: (code BSE: 511431) (code NSE: VAKRANGEE)

Vakrangee est la seule société pilotée par la technologie à se concentrer sur l'établissement en Inde du plus grand réseau de points de vente de détail sur le dernier tronçon pour la fourniture en temps réel pour BSFA (banque, services financiers et assurances), de GAB, de commerce électronique et de logistique auprès des marchés mal desservis en milieu rural, semi-urbain et urbain. Vakrangee à l'heure actuelle a plus de 23 000 points (plus de 10 000 opérationnels et plus de 13 000 en cours de mise en place) répartis sur 30 États et territoires de l'Union, ainsi que plus de 6 150 codes postaux. Plus de 70 % de ces points de vente se situent dans des villes de niveau 5 et 6. L'objectif prévu est d'atteindre 25 000 kendras en 2020.

