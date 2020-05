RMS permet aux organisations d'« Aplatir la courbe » des catastrophes aiguës et chroniques grâce à une gestion technologique moderne du risque





Le monde traverse actuellement une crise extraordinaire due à la pandémie de coronavirus COVID-19, en plus de la crise climatique qui n'en finit pas et de la prolifération des cyber-menaces. Les marchés, chaînes d'approvisionnement, économies, sociétés et actifs peuvent être très sensibles aux chocs et aux dommages issus de ces risques en mutation dynamique, posant des défis importants pour comprendre les impacts de ces risques et pour rétablir les activités. Aujourd'hui, lors de la conférence annuelle Exceedance ®, RMS, qui est la toute première société mondiale à proposer des solutions de gestion des risques liés aux catastrophes, a souligné le coût élevé que posent les risques à la fois aigus et chroniques, tout en indiquant que la prise de décisions informées nécessite d'obtenir des informations de la prochaine génération sur les risques. Pour aider à s'attaquer à ces défis, RMS a annoncé au cours de la conférence avoir apporté de nouvelles mises à jour aux modèles, en se concentrant sur les maladies infectieuses, le climat et le cyber-risque.

Au cours de sa présentation liminaire de ce jour, Mohsen Rahnama, vice-président exécutif des Modèles chez RMS, a comparé les leçons du COVID-19 à la réponse au changement climatique : « Au cours des 120 derniers jours, chaque mesure prise au quotidien a été essentielle pour aplatir la courbe du COVID-19 et nous a fourni plus de données pour mieux comprendre les résultats obtenus ; de la même manière, le changement climatique a graduellement influencé le risque au cours des 120 dernières années et continuera de le faire dans les années à venir. À leur tour, les mesures prises chaque année par les entreprises et les organisations seront également essentielles à la fois pour comprendre l'intégralité des risques et pour influer sur les résultats obtenus. Les effets couvrent tous les éléments de la chaîne de valeur de l'assurance, des risques aigus engendrés par des évènements catastrophiques, tels que les ouragans qui touchent terre, aux risques chroniques, tels que les inondations côtières à marée haute. »

Au cours de la même intervention, Pete Dailey, vice-président du Développement des modèles chez RMS, a insisté sur le fait que la science, les données et les modèles se sont combinés pour inspirer plus de confiance quant à la relation entre le changement climatique et les périls assurés. « Un exemple est le niveau de la mer qui, comme nous le savons sur la base des observations et de la physique, augmente dans le monde entier, ce qui se poursuivra dans l'avenir. RMS avance sur deux fronts : tout d'abord, en mettant à jour les modèles utilisés pour les catastrophes (CAT models) à la lumière des derniers acquis en sciences du climat et, deuxièmement, en développant de nouvelles manières de prévoir le risque sur la base de l'état futur du climat, à court terme et à long terme. De plus, en raison du COVID-19, les évènements météorologiques extrêmes qui se produisent cette année, tels qu'un important ouragan touchant terre, risqueront de présenter un certain nombre de nouveaux défis pour les assureurs, p. ex., en ce qui concerne le déploiement des experts en sinistre et le traitement des dossiers de sinistres, potentiellement tandis que les populations pratiquent la distanciation sociale. Les services de réponse aux évènements RMS fournissent des informations en temps réel essentielles pour ces types d'évènements afin d'aider à réagir face à ces défis. »

Les entreprises et les gouvernements sont obligés de comprendre les risques de manière plus approfondie que jamais auparavant, et ils ont besoin de disposer de techniques modernes et de modèles de haute qualité et très avancés, pour accomplir cette tâche difficile.

RMS a récemment renforcé des modèles clés pour aider ses clients à traiter les risques posés par ces catastrophes chroniques et aiguës.

RMS Infectious Diseases Model

Le RMS Infectious Diseases Model (IDM) RMS fournit un tableau probabiliste de la perte qui pourrait résulter d'une gamme complète de pandémies de maladies infectieuses, y compris le COVID-19, et d'épidémies allant de la grippe à Ebola. Mis à jour tout récemment dans la plateforme RMS LifeRisks® Version 2.7, le modèle saisit l'impact des maladies infectieuses sur la mortalité et la morbidité pour plusieurs groupes d'âges, dans 59 pays différents, et il envisage de recourir à des interventions non pharmaceutiques pour ralentir la transmission au sein d'une population. Les récentes mises à jour du modèle saisissent des améliorations dans la production mondiale de vaccins et les capacités de fabrication, la disponibilité et l'efficacité des produits pharmaceutiques, la réponse à la crise pandémique propre à chaque pays, et la santé sous-jacente d'un portefeuille d'assuré, aboutissant à une meilleure compréhension de la manière dont différents facteurs influent sur la mortalité en contexte pandémique. Pour évaluer l'impact dynamique de la pandémie de coronavirus COVID-19, RMS propose également des prévisions en ce qui concerne le nombre de cas, les décès et les hospitalisations par région, en tenant compte des mesures d'atténuation régionales. Les clients peuvent comprendre l'impact attendu de la pandémie à un horizon portant sur plusieurs mois et obtenir des prévisions mises à jour en fonction de la manière dont le risque et les réponses fournies évoluent au fil du temps.

RMS Climate Models

RMS propose des analyses robustes par le biais d'une suite globale de modèles climatiques pour les ouragans/typhons, les cyclones extratropicaux, les inondations, les violents orages de convection, les orages hivernaux et les feux de forêt. tonDéveloppés à partir d'une science consensuelle et de données empiriques récentes, les modèles RMS intègrent les aspects les plus importants et les observations récentes en matière de changement climatique pour assurer une appréciation stable et fiable du risque. Les nouvelles avancées que constituent RMS Risk Intelligencetm et Risk Modelertm 2.0 offrent une flexibilité et une puissance informatique renforcées pour les modèles RMS. Les clients peuvent analyser leurs activités pour mesurer les impacts climatiques actuels, y compris les tendances en matière de consensus dues au changement climatique, en exploitant soit le Risk Modeler 2.0 à partir de juin 2020, la solution RiskLink ® actuelle, ou les Services analytiques RMS. Les résultats informent à la fois les risques prévus et les risques extrêmes. Les Europe Severe Convective Storm High Definition Models sont les modèles climatiques les plus récents à s'ajouter à la suite de modèles climatiques mondiaux et sont disponibles par le biais des Services analytiques RMS, dès maintenant, et sur Risk Modeler 2.0 cet été.

RMS Cyber Solutions

Initialement publié en février 2016 en collaboration avec le Cambridge Centre for Risk Studies et huit partenaires d'assurance, le cyber-modèle RMS a reçu un accueil favorable sur le marché de l'assurance. La nature très dynamique du cyber-risque s'est traduite par des améliorations annuelles importantes et régulières du modèle, depuis sa toute première publication, et plus récemment avec la parution de Cyber Solutions Version 4.0 en octobre 2019. Les perfectionnements apportées à la version 4.0 ont englobé l'enrichissement des données d'exposition, des données sur les nouveaux dangers, un modèle de cyber-perte, et des améliorations en matière de calcul. RMS poursuit cette trajectoire et continue d'effectuer d'autres améliorations en 2020 dans le cadre de sa prochaine publication : Cyber Solutions version 4.1, et d'une toute nouvelle capacité : Cyber Underwriting, renfermant de nouveaux tableaux de bord riches en informations pour faciliter le travail de souscription, qui sera disponible d'ici septembre 2020.

