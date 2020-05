Manuvie annonce l'émission de débentures subordonnées





En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - La SFM prévoit déposer, à l'égard de ces émissions, un supplément à son prospectus préalable de base existant.

Les débentures de 2030 porteront intérêt au taux fixe de 2,237 % jusqu'au 12 mai 2025, puis à un taux de 1,49 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures de 2030 viennent à échéance le 12 mai 2030. Les débentures de 2035 porteront intérêt au taux fixe de 2,818 % jusqu'au 13 mai 2030, puis à un taux de 1,82 % au-dessus du taux CDOR à trois mois. Les débentures de 2035 viennent à échéance le 13 mai 2035.

Sous réserve de l'approbation préalable des organismes de réglementation, SFM pourra rembourser les débentures de 2030, en tout ou en partie, à compter du 12 mai 2025 moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale et pourra rembourser les débentures de 2035, en tout ou en partie, à compter du 13 mai 2025, jusqu'au 13 mai 2030, exclusivement, à un prix de remboursement égal au montant le plus élevé entre : i) le rendement des obligations du Canada et ii) la valeur nominale, et à compter du 13 mai 2030, moyennant un prix de remboursement correspondant à la valeur nominale majorée des intérêts courus et impayés à la date fixée pour le remboursement. Les débentures constitueront des dettes subordonnées d'un rang égal et proportionnel à toutes les autres dettes subordonnées de SFM émises à l'occasion et en circulation (autre qu'une dette subordonnée qui a été subordonnée conformément à ses modalités).

Le placement pour compte est effectué par un syndicat codirigé par RBC Marchés des capitaux, Services bancaires et marchés mondiaux de la Banque Scotia et Valeurs Mobilières TD. Le placement devrait être conclu le 12 mai 2020.

SFM prévoit utiliser le produit net du placement pour les besoins généraux de l'entreprise, notamment des besoins de refinancement futurs.

Les débentures n'ont pas été ni ne seront inscrites aux États-Unis en vertu de la loi américaine sur les valeurs mobilières, intitulée Securities Act of 1933, et de ses modifications (la « loi sur les valeurs mobilières »), ni en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'un État des États-Unis, et elles ne pourront être offertes, vendues ni livrées, directement ou indirectement, aux États-Unis ni à une personne des États-Unis ou pour le compte de celle-ci (au sens du règlement S de la loi sur les valeurs mobilières), sans leur inscription ou l'exemption de leur inscription en vertu de ces lois. Le présent communiqué ne constitue nullement une offre de vente ou une sollicitation d'achat de titres aux États-Unis et, dans l'éventualité où un appel public à l'épargne serait lancé aux États-Unis, un prospectus devra être émis.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 31 mars 2020, son actif géré et administré se chiffrait à plus de 1 200 milliards de dollars canadiens (800 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,4 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Société Financière Manuvie

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 21:53 et diffusé par :