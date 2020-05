Siemon rejoint l'Alliance HDBaseT





WATERTOWN, Connecticut, 7 mai 2020 /CNW/ - Siemon, un des principaux spécialistes mondiaux des infrastructures de réseau, a annoncé aujourd'hui qu'il a rejoint l'Alliance HDBaseT en qualité de membre Adopteur. L'Alliance HDBaseT est un groupe intersectoriel chargé de promouvoir et de faire progresser l'application audiovisuelle HDBaseT.

Créée en 2010, HDBaseT est une application fiable et éprouvée pour la transmission de vidéo et d'audio 4K en ultra-haute définition, ainsi que de signaux de contrôle bidirectionnels Ethernet 100 Mb/s, USB 2.0 et 100 watts de puissance sur un câble à paires torsadées symétriques et une connectivité réseau RJ45. L'Alliance HDBaseT s'emploie à sensibiliser le marché aux avantages de cette technologie en préparant des contenus dédiés, en organisant des webinaires, en participant à des conférences et à des salons, etc.

Siemon est un fabricant international de systèmes de câblage basse tension en cuivre et en fibre optique. Ses câbles et connecteurs haute performance jouent donc un rôle important au niveau de l'infrastructure physique, en permettant une transmission fiable et rentable de l'audio, de la vidéo, de l'alimentation et des signaux de contrôle. Au travers de son appartenance à des associations professionnelles comme AVIXA, de ses webinaires, de ses guides d'application et de son assistance technique de qualité supérieure, Siemon s'efforce d'éduquer le secteur audiovisuel en matière de technologie, de conception et de déploiement de câblage structuré reposant sur des normes.

« Au cours de la dernière décennie, nous avons vu le câblage en cuivre à paires torsadées équilibrées devenir un choix évident pour la connexion des équipements audiovisuels et des dispositifs finaux. En tant que premiers fabricants de ces systèmes de câblage, nous comprenons que les câbles et connecteurs haute performance jouent un rôle important pour garantir la qualité du signal HDBaseT, la capacité d'alimentation à distance et la bande passante nécessaire pour traiter la vidéo ultra-haute définition », déclare Tony Veatch, directeur mondial de la gestion des produits chez Siemon. « Siemon est ravi de rejoindre l'Alliance HDBaseT, car il existe à nos yeux des possibilités significatives d'éduquer davantage les intégrateurs quant au câblage structuré basé sur des normes et aux meilleures pratiques dans la conception, l'installation et le test de l'infrastructure qui permet la transmission HDBaseT. »

À propose de l'Alliance HDBaseT

L'Alliance HDBaseT effectue la promotion et encourage l'adoption de la technologie HDBaseT comme standard mondial pour la connectivité numérique en ultra-haute définition. Depuis sa création en 2010 par LG Electronics, Samsung Electronics, Sony Pictures Entertainment et Valens, l'Alliance a rassemblé les plus grands noms de l'électronique grand public, de l'audiovisuel professionnel, de l'industrie et de l'automobile, et compte aujourd'hui plus de 200 membres et des milliers de produits.

À propos de Siemon

Fondé en 1903, Siemon est un chef de file industriel spécialisé dans la conception et la fabrication de solutions et de services d'infrastructure informatique de haute qualité et de haute performance pour les centres de données, les réseaux locaux et les bâtiments intelligents. Basé dans le Connecticut, aux États-Unis, et fort d'une expertise commerciale, technique et logistique couvrant 100 pays, Siemon propose les suites les plus complètes de systèmes de câblage en cuivre et en fibre optique, de baies, de bâtis (racks), de gestion de câbles, de systèmes d'alimentation et de refroidissement pour centres de données et de solutions de gestion d'infrastructures intelligentes. Détenteur de plus de 400 brevets spécifiques au câblage structuré, Siemon Labs investit fortement dans la R et D et le développement de standards industriels. Siemon s'est engagé de longue date en faveur de la réduction des déchets et de la consommation d'énergie. À ce titre, les standards de référence de Siemon en matière de durabilité environnementale sont inégalés dans l'industrie, avec notamment une négativité carbone globale de 179 % et un statut zéro déchet vers les suites d'enfouissement.

