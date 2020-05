Décès de monsieur Steve Bletas, membre du CA de la STL





LAVAL, QC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - C'est avec tristesse que l'équipe de la STL a récemment appris le décès de monsieur Steve Bletas. Membre dévoué du conseil d'administration de la STL depuis 2015, monsieur Bletas y représentait les clients du transport adapté. « Steve Bletas a toujours été actif au sein de la communauté lavalloise. Il était un exemple de dévouement et de collaboration », souligne Éric Morasse, président du conseil d'administration de la STL.

Anciennement président de la Commission scolaire Sir-Wilfrid-Laurier, Monsieur Bletas siégeait notamment au comité exécutif de l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec, en plus d'être membre de plusieurs tables de concertation locales et provinciales.

Guy Picard, directeur général de la STL, ajoute : « Les membres du conseil d'administration et toute l'équipe de la STL se joignent à moi pour présenter nos plus sincères condoléances à la famille et aux proches de monsieur Bletas ».

