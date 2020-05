Des preuves scientifiques montrent que l'hygiène quotidienne est essentielle pour contribuer à empêcher la propagation des infections, révèle un nouveau document du Global Hygiene Council





LONDRES, 8 mai 2020 /PRNewswire/ -- Selon un nouveau document de recherche publié en ligne dans l'American Journal of Infection Control, l'amélioration des pratiques d'hygiène quotidienne, comme le lavage des mains, peut contribuer à réduire nettement le risque d'infections courantes. Les preuves montrent que la réduction des risques peut aller jusqu'à 50 %. Alors qu'il y a une augmentation des efforts déployés en matière d'hygiène pour retarder la propagation du COVID-19, les experts en santé publique du Global Hygiene Council (GHC) demandent maintenant qu'une attention encore plus grande soit accordée à l'amélioration des comportements d'hygiène dans les foyers et les collectivités afin de contribuer à réduire la propagation de l'infection.

Ce document de recherche, élaboré au nom du GHC, examine les données qui prouvent que le respect des mesures d'hygiène quotidienne dans les foyers et les installations collectives (notamment les lieux de travail, les universités, les écoles, les crèches, les transports publics, ainsi que les lieux pour faire des achats et pratiquer des loisirs) peut jouer un rôle essentiel pour maîtriser et retarder la menace des micro-organismes infectieux. De nombreuses études démontrent que les bactéries et les virus nuisibles peuvent être transmis d'une personne infectée à d'autres personnes par les mains et par les surfaces fréquemment touchées et peuvent survivre en nombre suffisant pour provoquer une infection.

Le lavage des mains fréquent et la désinfection des surfaces sont des mesures d'hygiène essentielles qui peuvent contribuer à réduire les niveaux de microorganismes sur les mains et les surfaces fréquemment touchées. L'adoption de mesures d'hygiène dans nos foyers et dans notre vie quotidienne permet de maximiser la protection contre l'infection, aux moments et aux endroits où le risque de transmission est le plus élevé.

L'auteur principal, Jean-Yves Maillard, professeur de microbiologie pharmaceutique à l'École de pharmacie et des sciences pharmaceutiques de l'université de Cardiff, explique : « Au vu de la pandémie actuelle de COVID-19 et des preuves présentées dans ce document, il est plus urgent que jamais pour nous tous de reconnaître le rôle que joue l'hygiène collective pour minimiser la propagation des infections. Cela contribue également à réduire la consommation d'antibiotiques et à lutter contre la résistance aux antimicrobiens ».

En cette période où l'inquiétude est de plus en plus prégnante, le Global Hygiene Council demande aux agences de santé et aux professionnels de la santé de comprendre combien il est nécessaire de sensibiliser le public sur l'importance de l'hygiène dans leurs foyers et dans leurs installations collectives afin de minimiser la propagation des infections.

Le Global Hygiene Council bénéficie du soutien de RB, leader mondial des produits de santé et d'hygiène.

