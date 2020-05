L'arrondissement de LaSalle fait un don de 25 000 $ à Moisson Montréal





LASALLE, QC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le contexte de la COVID-19, l'arrondissement de LaSalle est heureux d'annoncer un don de 25 000 $ à Moisson Montréal. Cette contribution exceptionnelle a été votée par les élus de LaSalle réunis en conseil d'arrondissement le lundi 4 mai 2020. Ce montant s'ajoute au don de 5000 $ que LaSalle verse annuellement en soutien à Moisson Montréal.

« Compte tenu des conséquences économiques et sociales de cette crise sanitaire, les personnes qui vivent dans la précarité vont avoir d'autant plus besoin d'aide alimentaire. L'organisme de bienfaisance est financé et approvisionné essentiellement par des dons. Jour après jour, leur travail dévoué permet à Moisson Montréal de remplir des assiettes vides. Nous sommes ainsi heureux de contribuer à faire une différence, car c'est ensemble que nous aiderons les personnes les plus vulnérables à surmonter la crise de la COVID-19 » a déclaré la mairesse d'arrondissement Manon Barbe.

La crise de la COVID-19 provoque des changements majeurs dans toutes les sphères d'activités. C'est le cas de l'organisme Moisson Montréal qui se trouve confronté à une hausse fulgurante de la demande alimentaire. En temps normal, une personne sur six souffre d'insécurité alimentaire à Montréal. Ce ratio a considérablement augmenté au cours des dernières semaines alors que de nombreuses familles se sont retrouvées sans revenus. Cette contribution visera à répondre aux besoins en termes d'aide alimentaire sur le territoire montréalais.

