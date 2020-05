Nouveau fonds de 200 000 $ pour soutenir la relance des commerces de LaSalle





LASALLE, QC, le 7 mai 2020 /CNW Telbec/ - Dans le cadre de son plan d'action COVID-19, l'arrondissement de LaSalle annonce la création d'un Fonds de relance des commerces de LaSalle au montant de 200 000 $. Ce soutien exceptionnel aux commerçants laSallois a été voté par les élus lors de leur conseil d'arrondissement du lundi 4 mai 2020.

La création du Fonds COVID-19 de relance des commerces de LaSalle a pour objectif de fournir une aide financière temporaire et non remboursable, selon des critères flexibles, afin de soutenir les commerces au moment de la reprise de leurs activités. Plus spécifiquement, ce fonds vise à apporter un soutien financier aux commerces de détail susceptibles de démontrer qu'ils étaient en bonne santé financière avant la crise, mais qui ont été fragilisés par leur période d'inactivité.

« Aux nombreuses aides aux entreprises déjà proposées par la Ville de Montréal ou les gouvernements supérieurs, mes collègues et moi avons souhaité ajouter un soutien concret à la relance des commerces, car ils auront besoin d'un soutien financier au moment où ils seront autorisés à reprendre leurs activités » a déclaré la mairesse Manon Barbe.

Ce fonds de relance, dont la gestion sera confiée à l'organisme PME MTL Grand Sud-Ouest, a pour principaux objectifs de :

répondre aux besoins de liquidité immédiats;

sauvegarder des emplois;

soutenir en priorité les entreprises qui n'ont pas accès aux mesures d'aide économique des gouvernements provincial et fédéral;

accompagner les commerces dans le virage numérique;

aider les entreprises à adapter leur offre aux nouvelles réalités du marché;

offrir un soutien pour la relance.

PME MTL est le réseau en soutien aux entreprises de la Ville de Montréal.

L'arrondissement de LaSalle maintient un lien fort avec les commerces et les petites entreprises de son territoire, par le truchement de PME MTL Grand Sud-Ouest. Cet organisme propose un guichet unique de référence et d'accompagnement aux entrepreneurs et commerçants, ainsi que des mesures concrètes d'aide aux entreprises. Les commerces laSallois qui souhaitent se prévaloir de ce soutien financier devront communiquer directement avec PME MTL Grand Sud-Ouest.

SOURCE Arrondissement de LaSalle

Communiqué envoyé le 7 mai 2020 à 18:27 et diffusé par :