Intact Corporation financière annonce les résultats des votes tenus à son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2020





TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX : IFC) a annoncé les résultats des votes tenus lors de son assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2020, qui s'est déroulée virtuellement hier par webdiffusion audio en direct.

1. Élection des administrateurs

Les candidats aux postes d'administrateur proposés à l'élection dans sa circulaire de sollicitation de procurations de la direction datée du 3 avril 2020 ont été élus en qualité d'administrateurs d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

Candidat En faveur

(nombre de voix) En faveur

(% des voix) Abstentions

(nombre de voix) Abstentions

(% des voix) Charles Brindamour 117 474 461 99,82 % 212 002 0,18 % Janet De Silva 117 301 691 99,67 % 384 772 0,33 % Claude Dussault 110 862 201 94,20 % 6 824 262 5,80 % Jane E. Kinney 117 007 896 99,42 % 678 567 0,58 % Robert G. Leary 116 959 198 99,38 % 727 265 0,62 % Sylvie Paquette 117 008 876 99,42 % 677 587 0,58 % Timothy H. Penner 116 766 516 99,22 % 919 947 0,78 % Stuart J. Russell 117 566 171 99,90 % 120 292 0,10 % Frederick Singer 117 249 729 99,63 % 436 734 0,37 % Carol Stephenson 115 137 909 97,83 % 2 548 554 2,17 % William L. Young 116 104 564 98,66 % 1 581 899 1,34 %

2. Nomination de Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. à titre d'auditeur

Ernst & Young s.r.l./S.E.N.C.R.L. a été nommé auditeur d'Intact Corporation financière. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Abstentions

(nombre de

voix) Abstentions

(% des voix) 107 956 618 91,73 % 9 729 845 8,27 %

3. Résolution portant sur le Régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour

La résolution pour confirmer à nouveau, ratifier et approuver à nouveau le Régime de droits des actionnaires modifié et mis à jour d'Intact Corporation financière tel que décrit dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 3 avril 2020 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 112 736 616 95,79 % 4 949 847 4,21 %

4. Résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération des hauts dirigeants

La résolution consultative sur l'approche en matière de rémunération des hauts dirigeants proposée dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la société datée du 3 avril 2020 a été acceptée. Les résultats détaillés de ce vote sont indiqués ci-après.

En faveur

(nombre de

voix) En faveur

(% des voix) Contre

(nombre de

voix) Contre

(% des voix) 112 580 487 95,66 % 5 105 976 4,34 %

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance incendie, accidents et risques divers (IARD) au Canada et un fournisseur de premier plan d'assurances spécialisées en Amérique du Nord, avec plus de 11 G$ de primes annuelles totales. La Société compte environ 16 000 employés qui sont au service de plus de cinq millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public par l'intermédiaire de bureaux au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance par l'entremise d'un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive Brokerlink, et directement aux consommateurs par l'entremise de belairdirect. Frank Cowan apporte une plateforme de pointe pour les agents généraux afin de créer et de distribuer des produits d'assurance des entités publiques au Canada.

Aux États-Unis, OneBeacon Insurance Group, filiale en propriété exclusive d'Intact, offre des produits d'assurance spécialisés par l'intermédiaire d'agences indépendantes, de courtiers, de grossistes et d'agences générales de gestion.

