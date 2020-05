Les Teamsters saluent la bonification de 4 G$ du gouvernement fédéral





MONTRÉAL, 07 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Des travailleurs à faible revenu considérés comme essentiels dans la lutte contre la COVID-19 verront leur salaire bonifié dans la foulée d'une entente fédérale-provinciale de 4 milliards de dollars, a confirmé aujourd'hui le premier ministre du Canada, Justin Trudeau.



Ces primes salariales pourraient notamment être accordées à certains travailleurs dans le secteur de la santé, mais les provinces pourraient aussi en faire bénéficier les camionneurs ou à des salariés dans les épiceries. Le syndicat des Teamsters, qui représente des dizaines de milliers de travailleurs-euses dans ces secteurs d'activité, salue l'initiative du gouvernement fédéral.

« Cette bonification viendra alléger le fardeau financier de nombreuses familles au pays, a fait remarquer le président de Teamsters Canada, François Laporte. Il faut maintenant que les différents paliers de gouvernements s'assurent que ces argents se rendent vraiment dans les poches de ces travailleurs-euses. »

La pandémie de la COVID-19 est venue mettre en évidence les disparités dans plusieurs types d'emploi, entre autres dans le commerce de détail. Ces salariés-ées participent pourtant à l'effort collectif pour assurer le bien-être de l'ensemble de la population.

« J'ai un message spécial pour nos camionneurs qui sillonnent les routes de l'Amérique du Nord et qui transportent les denrées et les marchandises médicales, ajoute le leader syndical canadien. Nous allons faire toutes les pressions possibles pour que vous ayez, vous aussi, droit à des primes pour votre dévouement et votre courage. »

« Vos sacrifices ne passent pas inaperçus. »

Sans les routiers et les travailleurs dans les épicerie, notamment, les huit dernières semaines auraient été très difficiles pour un grand nombre de Canadiens et de Canadiennes. Ils méritent toute notre admiration et nos remerciements.

Le syndicat des Teamsters représente les intérêts de 125 000 membres au Canada. Ils et elles sont affiliés-ées à la Fraternité internationale des Teamsters, dont l'effectif syndical est de 1,4 million de membres en Amérique du Nord.

