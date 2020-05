Morneau Shepell publie ses résultats financiers pour le premier trimestre de l'exercice 2020





Faits marquants :

La société poursuit ses activités depuis le déploiement de son plan de continuité des activités en cas de pandémie.

Lancement de BienCanadiens, un service en santé mentale unique destiné aux Canadiens.

Les revenus ont augmenté de 18,7 pour cent, pour atteindre 243,0 millions de dollars.

Le BAIIA rajusté a augmenté de 5,8 pour cent, pour atteindre 47,3 millions de dollars.

TORONTO, le 7 mai 2020 /CNW/ - « La pandémie de COVID?19 a bouleversé la vie quotidienne et la routine des gens partout dans le monde, et a amené les gouvernements et les entreprises à l'échelle mondiale à poser des gestes historiques. Notre domaine est le mieux-être et en conséquence, tout ce que nous faisons en réponse à la pandémie est axé sur le mieux-être des gens : nos employés, les employés de nos clients et la société en général. Nous savons que la santé mentale et le bien-être des gens sont mis à rude épreuve en raison des nombreux inconvénients nécessaires, du niveau d'anxiété élevé et du risque accru d'isolement. Notre équipe travaille sans relâche pour venir en aide à ceux qui en ont besoin », a déclaré Stephen Liptrap, président et chef de la direction.

« Les mots me manquent pour souligner l'engagement et la résilience de nos employés pendant cette crise sans précédent, a-t-il ajouté. En plus de continuer à soutenir nos clients comme avant la pandémie, nous avons lancé plusieurs projets d'envergure pour répondre à un important besoin sociétal. Notre Indice de santé mentale unique pour le Canada, les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie permet de suivre un vaste éventail de facteurs touchant la santé mentale et le bien-être en milieu de travail. Les données de l'Indice de santé mentale constituent des ressources importantes pour la société, et nous espérons qu'il aidera d'autres organisations, dont les gouvernements, à se concentrer sur les solutions qui sont nécessaires. »

En outre, en avril, Morneau Shepell a créé et lancé BienCanadiens, une initiative unique de services publics afin de soutenir les Canadiens pendant la pandémie de COVID?19. Plus de 50 partenaires, y compris certaines des plus grandes sociétés au Canada, se sont regroupés afin de venir en aide aux Canadiens.

Grâce au site et à l'application mobile BienCanadiens, l'ensemble de la population a accès à une vaste gamme de ressources gratuites visant à soutenir leur santé mentale et leur bien-être.

Résultats financiers du premier trimestre

Morneau Shepell inc. (la « société » ou « Morneau Shepell ») (TSX : MSI) a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre terminé le 31 mars 2020 (tous les montants cités dans le présent communiqué sont en dollars canadiens, sauf mention contraire).

Au cours du premier trimestre, la société a affiché une croissance de 18,7 pour cent des revenus et de 5,8 pour cent du BAIIA rajusté par rapport à l'année précédente, ainsi qu'une solide marge sur BAIIA rajusté de 19,5 pour cent.

Comme l'a affirmé Stephen Liptrap, président et chef de la direction, « les résultats du premier trimestre correspondent à nos attentes. Nous sommes satisfaits de notre performance, tout particulièrement compte tenu de l'interruption des activités économiques dans toute l'Amérique du Nord, qui a commencé au début de mars en raison de la pandémie de la COVID-19. »

Données financières du premier trimestre de 2020

En milliers de dollars, à l'exception des montants par action Trois mois terminés le 31 mars 2020 Trois mois terminés le 31 mars 2019 Revenus 243 048 $ 204 695 $ BAIIA rajusté 47 318 $ 44 718 $ Marge sur BAIIA rajusté 19,5 % 21,8 % BAIIA rajusté par action 0,68 $ 0,68 $ Flux de trésorerie disponible normalisé 20 868 $ 24 013 $ Bénéfice 38 905 $ 8 659 $ Bénéfice par action 0,56 $ 0,13 $

Pour le trimestre terminé le 31 mars 2020, la société a déclaré des revenus de 243,0 millions de dollars, en hausse de 18,7 pour cent - ou de 38,3 millions de dollars - par rapport à la même période en 2019. L'augmentation est principalement due à l'acquisition des activités de Mercer, déduction faite de la vente de nos activités de services-conseils en assurance collective, et à une forte croissance organique aux États?Unis.

Ce trimestre, le BAIIA rajusté a augmenté de 5,8 pour cent, pour atteindre 47,3 millions de dollars, comparativement à 44,7 millions de dollars au premier trimestre de 2019. Le BAIIA rajusté par action de 0,68 $ est égal à celui de la même période de l'exercice précédent, alors que la hausse du BAIIA rajusté a été contrebalancée par une augmentation des actions en circulation attribuable à la conversion des débentures convertibles.

La marge sur BAIIA rajusté a atteint 19,5 %, comparé à 21,8 % à la période correspondante de 2019. Cette marge est cohérente avec celle que nous connaissons depuis l'acquisition des activités de Mercer.

Au cours du trimestre, la société a conclu la vente de ses activités de services-conseils en assurance collective à HUB International Limited (HUB), un important courtier d'assurance d'envergure mondiale, au coût d'achat de 70,0 millions de dollars, sous réserve des rajustements du fonds de roulement et des retenues. Elle a réalisé un gain sur la vente de 39,8 millions de dollars (avant impôt), lequel est exclu de notre BAIIA rajusté.

Le bénéfice s'est élevé à 38,9 millions de dollars au premier trimestre, comparativement à 8,7 millions de dollars pour le même trimestre de 2019. La hausse du bénéfice est principalement attribuable au gain réalisé à la vente des activités de services-conseils en assurance collective de la société. Le bénéfice par action pour la période se chiffrait à 0,56 $, comparativement à 0,13 $ à la période correspondante de 2019.

Au cours du premier trimestre de 2020, la société a généré un flux de trésorerie disponible normalisé de 20,9 millions de dollars, comparé à 24,0 millions de dollars au premier trimestre de 2019. Si l'on exclut l'incidence des dépenses en immobilisations liées à l'intégration des activités de Mercer s'élevant à 6,5 millions de dollars, le flux de trésorerie disponible normalisé a augmenté de 3,4 millions de dollars en raison de l'encaisse provenant des activités d'exploitation.

Le 17 avril 2020, la société a conclu une convention de facilité de crédit modifiée et mise à jour. Elle a ainsi obtenu une capacité affectée de 100 millions de dollars supplémentaires pour un an, et elle a amélioré la dette par rapport à l'engagement financier du BAIIA rajusté pour qu'il demeure à 4:1 jusqu'à l'expiration de la convention de crédit.

La société maintient sa politique consistant à payer un dividende mensuel de 6,5 cents par action.

Assemblée annuelle des actionnaires - Avis de webémission

L'assemblée générale annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2020 aura lieu virtuellement le vendredi 8 mai 2020 à 11 h (HE). En raison des mesures destinées à limiter la propagation de la COVID?19, Morneau Shepell a revu l'approche habituellement utilisée pour la tenue des assemblées annuelles de ses actionnaires. Cette année, la société organise une assemblée annuelle et extraordinaire virtuelle. Les actionnaires qui choisiront d'y assister pourront le faire en participant à une webémission audio en direct de l'assemblée. Les actionnaires et les fondés de pouvoir dûment désignés pourront participer à l'assemblée en visitant le site Web à l'adresse www.virtualshareholdermeeting.com/MORNEAU2020.

Analyse des résultats du premier trimestre - Avis de conférence téléphonique

Les dirigeants de Morneau Shepell tiendront une conférence téléphonique le 8 mai 2020, à 9 h (HE) afin d'analyser les résultats de la société pour le premier trimestre de 2020. La conférence téléphonique est ouverte à toutes les personnes qui souhaitent y prendre part, et une période de questions est prévue à la fin de la présentation. Pour participer à la conférence en direct, veuillez composer le 416 340-2217 (code de participant : 3473587) dans la région de Toronto, ou le 1 800 806-5484 (code de participant : 3473587) ailleurs au Canada et aux États-Unis. L'audiodiffusion de cette téléconférence sera ensuite disponible dans le site Web de Morneau Shepell, à morneaushepell.com.

À propos de Morneau Shepell inc.

Morneau Shepell est un grand fournisseur de services de gestion des ressources humaines axés sur la technologie, qui adopte une approche intégrée du mieux-être des employés grâce à sa plateforme infonuagique. Nous cherchons à offrir à nos clients des solutions de calibre mondial afin de favoriser le mieux-être mental, physique, social et financier de leurs employés. En veillant au mieux-être des gens, nous contribuons au succès des entreprises. Nos services portent sur l'aide aux employés et à la famille, la santé et le mieux-être, la reconnaissance, l'administration des régimes de retraite et d'assurance collective, les services-conseils en régimes de retraite ainsi que les services en actuariat et en placements. Morneau Shepell compte environ 6 000 employés qui travaillent avec près de 24 000 organisations clientes, lesquelles utilisent nos services dans 162 pays. Morneau Shepell inc. est une société cotée à la Bourse de Toronto (TSX : MSI). Pour obtenir de plus amples renseignements sur la société, visitez le site morneaushepell.com.

Mesures financières

Afin d'aider les investisseurs à évaluer le rendement financier de la société, le présent communiqué de presse fait aussi mention de certaines mesures financières comme le BAIIA rajusté, la marge sur BAIIA rajusté, le BAIIA rajusté par action et le flux de trésorerie disponible normalisé. La société est d'avis que ce sont des mesures financières complémentaires utiles pour aider les investisseurs à mesurer son rendement financier. Pour les détails à ce sujet, veuillez consulter le rapport de gestion de la société. Ces mesures financières n'ont pas de signification normalisée prescrite par les Normes internationales d'information financière et, en conséquence, il est possible qu'elles soient difficilement comparables à des mesures semblables présentées par d'autres émetteurs.

1) Le « BAIIA rajusté » se définit comme le bénéfice avant coûts de financement, impôts (charges), dépréciation, amortissement et certaines dépenses extraordinaires. 2) La « marge sur BAIIA rajusté » se définit comme le BAIIA rajusté en pourcentage des revenus. 3) Le « BAIIA rajusté par action » se définit comme le BAIIA rajusté divisé par le nombre moyen pondéré d'actions ordinaires. 4) Le « flux de trésorerie disponible normalisé » se définit comme l'encaisse provenant des activités d'exploitation, rajustée en fonction des variations du fonds de roulement hors caisse, des dépenses en immobilisations, des impôts actuels (excluant les impôts sur les bénéfices payés) et de certaines dépenses extraordinaires.

Énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse ont un caractère prospectif au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables, comme les énoncés au sujet d'événements, de résultats, de circonstances, de rendements ou de prévisions anticipés qui ne sont pas des faits historiques. Les énoncés contenant des verbes tels que « pouvoir », « s'attendre » et « croire », ou d'autres termes susceptibles de créer un effet semblable, peuvent constituer des énoncés prospectifs. Ces énoncés ne sauraient garantir aucun rendement futur et sont assujettis à de nombreux risques et à de nombreuses incertitudes, dont ceux décrits dans les documents déposés auprès du public (qui sont disponibles en anglais dans le site Web SEDAR, à sedar.com ) et dans le rapport de gestion de la société, sous la rubrique « Risques et incertitudes ». Ces risques et ces incertitudes sont liés notamment à la capacité de la société de maintenir sa rentabilité et de gérer sa croissance, à sa dépendance envers les systèmes d'information et la technologie, à sa réputation, à sa dépendance vis-à-vis de ses principaux clients et de ses spécialistes clés ainsi qu'à la conjoncture économique. Un grand nombre de ces risques et incertitudes peuvent influer sur les résultats réels de la société et faire en sorte que ceux-ci diffèrent considérablement de ceux exprimés explicitement ou implicitement dans tout énoncé prospectif émis par la société ou en son nom. En raison de ces risques et de ces incertitudes, il est recommandé aux investisseurs de ne pas considérer indûment ces énoncés prospectifs comme des prédictions de résultats futurs. Tous les énoncés prospectifs du présent communiqué de presse sont faits sous réserve de la présente mise en garde. Ces énoncés sont faits en date du présent communiqué de presse et, sauf pour se conformer aux lois applicables, la société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement tout énoncé prospectif en raison de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou pour toute autre raison. De plus, la société n'assume aucune obligation de commenter toute analyse, toute prévision ou tout énoncé émis par une tierce partie à l'égard de la société, de ses résultats financiers ou d'exploitation, ou encore de son titre.

